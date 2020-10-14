Покрова Пресвятої Богородиці: неймовірно красиві привітання в листівках і віршах

Як привітати рідних і близьких з великим православним святом Покрови Пресвятої Богородиці - читайте в нашому матеріалі
Покрова Пресвятої Богородиці є одним з найбільших православних свят. Його ми будемо відзначати 14 жовтня, і в цей день потрібно обов'язково дарувати своїм близьким, рідним і друзям тільки приємні емоції. А в цьому вам допоможуть неймовірні листівки, картинки, привітання у віршах і прозі, які ви знайдете в нашій статті.
Це свято потрібно провести у бурхливих веселощах, проводжаючи осінь і зустрічаючи зиму. З Покрови раніше розпочиналася пора весіль, а дівчата молилися Богоматері про доброго чоловіка, любов та злагоду в майбутньому союзі. Працювати 14 жовтня не можна, треба пекти млинці, допомагати бідним і просити у Богородиці захисту під її покровом.
Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім'ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
Як вороги колись палили
Константинополя жита -
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.
***
Богородиці Покров -
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причини не буде сумувати
І легко живеться!
Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний і святий - Покрова.
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І життя без смутку влаштує!
***
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
З Днем Покрови!
У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
***
У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров'я
І благодать з любов'ю!
Вітаю з чудовим святом! Нехай у домі завжди панує затишок і щастя, а близькі будуть здорові і щасливі. І кожен день буде наповнений гарним настроєм та душевним спокоєм.
***
Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від лиха, злих думок та вчинків. Бажаю Вам, щоб серце було сповнене любов'ю до близьких, душа раділа волі, а думки були добрими і чистими!
Картинка з Покровою Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)
Зі святом! Нехай світло наповнить Ваші оселі, щоб звучали в їхніх стінах щасливі голоси і дзвінкий сміх, сяяли усмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей.
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Нехай в це велике православне свято всі ваші образи забудуться і підуть туди, звідки вони взялися. Впустіть у своє серце добро і любов, адже на світі навряд чи є щось важливіше. Зі святом!
Картинка з Покровою Пресвятої Богородиці (фото: УНІАН)
Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день покрови, показавши свою любов до людей так і завжди буде захищати нас.
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Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці. Нехай не буде гіркоти і метушні у твоєму житті, нехай до щастя та успіху приводить всякий шлях, нехай тобою рухає сила добродушності і милосердя, нехай у відповідь на молитви твої небеса шлють благо і радість.
Картинка з Покровою Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)
Раніше ми писали також про дуже сильну молитву на Покрову Пресвятої Богородиці, яка може виконати найзаповітніші бажання.
Також ми повідомляли, що потрібно зробити обов'язково 14 жовтня, щоб у родині був достаток і лад цілий рік.