Полка в ванной не годится: где на самом деле нужно хранить косметику

Полочка в ванной комнате - не лучшее место, чтобы хранить косметику. Шампуни - и те лучше хранить в закрытом шкафчике.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
"В ванной комнате, в закрытом шкафчике, допускается хранение разве что: очищающих средств (пенок, гелей, шампуней и т. д.). Важно не допускать в эти средства попадания воды и плотно закрывать крышку. Другие средства хранить в ванной крайне не желательно, в частности, из-за повышенной влажности и перепадов температур", - рассказала Яна.
1. В холодильнике (на дверце холодильника):
2. В темном месте в комнате хранить средства, не содержащие ранее упомянутые активы:
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