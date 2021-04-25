Полиця у ванній не годиться: де насправді потрібно зберігати косметику

Поличка у ванній кімнаті - не краще місце, щоб зберігати косметику. Шампуні - і ті краще зберігати в закритій шафці.
Про це в своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
"У ванній кімнаті, в закритій шафці, допускається зберігання хіба що: очищувальних засобів (пінок, гелів, шампунів і т. д.). Важливо не допускати в ці засоби попадання води і щільно закривати кришку. Інші засоби зберігати у ванній вкрай не бажано, зокрема, через підвищену вологість і перепади температур", - розповіла Яна.
1. У холодильнику (на дверцятах холодильника):
2. У темному місці в кімнаті зберігати засоби, що не містять раніше згаданих активів:
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