Полнолуние привнесет новые краски: гороскоп от Павла Глобы на 29 ноября

Гороскоп на ноябрь 2020 прогнозировал ряд приятных событий в жизни каждого из знаков Зодиака. В последнее воскресенье, в самый заряженный силой день полнолуния звёзды будут особенно щедры на подарки. Каким знакам Зодиака будет особенно везти 29 ноября, а кому предстоит побороться за своё место под солнцем - говорится в прогнозе Павла Глобы.

Астролог уточняет, что не всем знакам Зодиакального круга будет одинаково везти. Какие действия с вашей стороны помогут вам справиться с кознями судьбы - говорится в астрологическом прогнозе, опубликованном на сайте SlovoFraza.

Овен

В воскресенье вам придется столкнуться с определенного рода проблемами, связанными с коммуникацией. Прислушивайтесь к своим родным. Учитесь слушать, и тогда вас услышат.

Телец

Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умения, и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми.

Близнецы

Близнецы станут настоящими баловнями Фортуны. Вас ждет везение в личной и деловой сфере. Если вы еще не встретили свою любовь, звезды в этот день вам помогут.

Рак

Положительная, хорошая энергия наполнит вас сегодня. Вероятно, что вам приспичит получить новые впечатления и адреналин. Вам будет легко сказать “да” на все.

Лев

Львам 29 ноября улыбнется удача. День может стать очень насыщенным событиями. Не исключено, что Львам останется лишь следить за происходящим, чтобы вовремя открыть дверь своему счастью.

Дева

Сегодня вы почувствуете надежду на лучшее будущее. Это подходящее время, чтобы предпринять конкретные действия и внести необходимые изменения. Отмечайте не только свои достижения, но и достижения других людей.

Весы

Вы будете успешны в вопросах, которые до сих пор казались совершенно недоступными для решения. Безусловно, случится что-то приятное. Вы легко сможете мотивировать других людей и заручаться их поддержкой. Держитесь позитивных мыслей.

Скорпион

В этот день может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и приняли его взвешенно.

Стрелец

Вы будете проявлять изобретательность и креативность в профессиональной сфере. Возможно, вам нужно будет защищать свои убеждения и решения.

Козерог

В этот день из-за богатства эмоциональных переживаний, которые вас ждут, вы можете попасть в сложную ситуацию. Прежде чем принимать решение, обратитесь за советом к человеку, которому вы доверяете.

Водолей

Событие, с которым вы столкнетесь сегодня, может заставить вас существенно изменить жизнь. Вы вряд ли получите выгоду, если оставите положение вещей без изменений.

Рыбы

Сутки будут благоприятными для решения важных жизненных дилемм. Вам следует проявить терпение и трезво относиться к жизни. Вспомните о своих обещаниях и обязательствах.

Ранее известный астролог Павел Глоба рассказал про знаки Зодиака, которые в декабре получат все, о чем мечтают.

Также украинский таролог рассказала, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе.