Повний Місяць принесе нові фарби: гороскоп від Павла Глоби на 29 листопада

Гороскоп на листопад 2020 прогнозував ряд приємних подій у житті кожного зі знаків Зодіаку. В останню неділю, в самий заряджений силою день повного Місяця зірки будуть особливо щедрі на подарунки. Яким знакам Зодіаку буде особливо везти 29 листопада, а кому належить поборотися за своє місце під сонцем - йдеться в прогнозі Павла Глоби.

Астролог уточнює, що не всім знакам Зодіакального кола буде однаково везти. Які дії з вашого боку допоможуть вам впоратися з підступами долі - йдеться в астрологічному прогнозі, опублікованому на сайті SlovoFraza.

Овен

У неділю вам доведеться зіткнутися з певного роду проблемами, пов'язаними з комунікацією. Прислухайтеся до своїх рідних. Вчіться слухати, і тоді вас почують.

Телець

Використовуйте для залагодження справ сьогодні ваш досвід та вміння, і не забувайте про ваш особливий шарм та мудрість. Важливо, щоб ваші рішення були справедливими.

Близнюки

Близнюки стануть справжніми пестунами Фортуни. Вас чекає удача в особистій і діловій сфері. Якщо ви ще не зустріли свою любов, зірки в цей день вам допоможуть.

Рак

Позитивна, хороша енергія наповнить вас сьогодні. Ймовірно, що вам закортить отримати нові враження та адреналін. Вам буде легко сказати "так" на все.

Лев

Левам 29 листопада посміхнеться удача. День може стати дуже насиченим подіями. Не виключено, що Левам залишиться лише стежити за тим, щоб вчасно відкрити двері свого щастя.

Діва

Сьогодні ви відчуєте надію на краще майбутнє. Це відповідний час, щоб зробити конкретні дії та внести необхідні зміни. Відзначайте не лише свої досягнення, а й досягнення інших людей.

Ваги

Ви будете успішні в питаннях, які досі здавалися абсолютно недоступними для вирішення. Безумовно, трапиться щось приємне. Ви легко зможете мотивувати інших людей і заручитися їх підтримкою. Тримайтеся позитивних думок.

Скорпіон

У цей день може виникнути ситуація, в якій вам доведеться зробити важливий вибір. Заздалегідь переконайтеся, що ви проаналізували своє рішення і зробили його виважено.

Стрілець

Ви будете проявляти винахідливість та креативність у професійній сфері. Можливо, вам потрібно буде захищати свої переконання і рішення.

Козеріг

У цей день через багатство емоційних переживань, які вас чекають, ви можете потрапити в складну ситуацію. Перш ніж приймати рішення, зверніться за порадою до людини, якій ви довіряєте.

Водолій

Подія, з якою ви зіштовхнетеся сьогодні, може змусити вас істотно змінити життя. Ви навряд чи отримаєте вигоду, якщо залишите стан речей без змін.

Риби

Доба буде сприятливою для вирішення важливих життєвих дилем. Вам слід проявити терпіння і тверезо ставитися до життя. Згадайте про свої обіцянки та зобов'язання.

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