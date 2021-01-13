Посевалки на Старый Новый год 2021: подборка лучших песен на украинском

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Новый год по старому стилю, который более известный как Старый Новый год. При этом утром 14 числа принято посевать (засевать) зерном, которое символизирует плодородие и достаток.

Во время этого принято также исполнять посевалки с пожеланием здоровья, денег и хорошего урожая. Редакция Styler собрала для вас лучшие тексты песен на украинском языке

Посевалки на Старый Новый год на украинском языке

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сійся, родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зі споду корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Бажаю щастя, але не такого як сонце, бо сонце пече.

Не такого як річка, бо річка тече.

Не такого як вітер, бо вітер гуляє,

А такого як небо, бо небо безкрає!

***

З Новим роком я вітаю!

Більше грошей вам бажаю,

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись,

Щоб дідусь Мороз як віз,

Вас в лікарню не відвіз!

***

Сію, сію, посіваю,

Щастя-долі вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх - колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік, аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.

***

Вітаємо З Новим роком і Різдвом Христовим!

Бажаємо, щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання.

***

Хай тобі в Новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

І в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Напомним, на Старый Новый год существуют различные традиции и запреты.

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