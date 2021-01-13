Посевалки на Старый Новый год 2021: подборка лучших песен на украинском

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Новый год по старому стилю, который более известный как Старый Новый год. При этом утром 14 числа принято посевать (засевать) зерном, которое символизирует плодородие и достаток.
Во время этого принято также исполнять посевалки с пожеланием здоровья, денег и хорошего урожая. Редакция Styler собрала для вас лучшие тексты песен на украинском языке
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Сію, сію посіваю
З Новим роком вас вітаю
З Новим роком й з Васильком
Дайте гроші з кошильком.
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Сію, сію посіваю
З Новим Роком вас вітаю!
Я маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
***
Сійся, родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зі споду корениста, зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч з півміха!
***
Бажаю щастя, але не такого як сонце, бо сонце пече.
Не такого як річка, бо річка тече.
Не такого як вітер, бо вітер гуляє,
А такого як небо, бо небо безкрає!
***
З Новим роком я вітаю!
Більше грошей вам бажаю,
Пити тільки коньячок,
Цілувати – жіночок!
Добре всім повеселитись,
Під ялинку не звалитись,
Щоб дідусь Мороз як віз,
Вас в лікарню не відвіз!
***
Сію, сію, посіваю,
Щастя-долі вам бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Щоб ви міряли гривні мискою,
А діточок своїх - колискою,
Щоб кожна жона цвіла, як весна,
А кожен чоловік, аби жив до ста!
Будьте веселі й багаті,
Як осінь на Прикарпатті,
Будьте такі здорові,
Як зима у Чорногорі.
***
Вітаємо З Новим роком і Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання.
***
Хай тобі в Новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
І в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
***
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
Напомним, на Старый Новый год существуют различные традиции и запреты.
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