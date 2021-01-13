Посівалки на Старий Новий рік 2021: підбірка кращих пісень українською

У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Новий рік за старим стилем, який більш відомий як Старий Новий рік. При цьому вранці 14 числа заведено посівати (засівати) зерном, яке символізує родючість і достаток.

Під час цього також заведено виконувати посівалки з побажанням здоров'я, грошей і гарного врожаю. Редакція Styler зібрала для вас найкращі тексти пісень українською мовою

Посівалки на Старий Новий рік українською мовою

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сійся, народився, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зі споду корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Бажаю щастя, але не такого як сонце, бо сонце пече.

Не такого як річка, бо річка тече.

Не такого як вітер, бо вітер гуляє,

А такого як небо, бо небо безкрає!

***

З Новим роком я вітаю!

Більше грошів вам бажаю,

Піті тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись,

Щоб дідусь Мороз як віз,

Вас у лікарню не відвіз!

***

Сію, сію, посіваю,

Щастя-долі вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх - колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік, аби живий до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.

***

Вітаємо З Новим роком і Різдвом Христовим!

Бажаємо, щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання.

***

Хай тобі в Новому році

Добре спитися і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

І в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Нагадаємо, на Старий Новий рік існують різні традиції і заборони.

Раніше ми писали про те, які ворожіння допоможуть дізнатися долю на Старий Новий рік.