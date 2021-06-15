Правильно ссориться с мужчиной: топ-4 совета от психолога, как намекнуть на его ошибки

Даже маленькое замечание в адрес мужчины может вызвать у него гнев или разрушить его самооценку. Поэтому надо уметь правильно критиковать мужчин.
Как это делать, специально для Lite рассказала психолог и коуч канала "Украина" Елена Адамова.
Эксперт уверена, намекнуть мужчине на его ошибки можно, но тонко.
"Я против критики! Если вы находитесь рядом с человеком, которого уважаете, восхищаетесь и любите, то здесь нет места критике. Да и вообще в любви нет места этому понятию, запомните это", – комментирует психолог.
Меньше критики - больше похвалы (фото: pexels.com)
Однако, если вы хотите намекнуть мужчине на его ошибки, эксперт советует:
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не повторять дважды. Если человек знает свою вину, он не хочет об этом слышать, тем более, когда это повторяют несколько раз.
Кроме того, психолог советует провести эксперимент: на неделю отказаться от любой критики. Вместо этого делать комплименты и наблюдать за результатом, возможно, такое поведение позволит вам получать новое удовольствие от отношений.