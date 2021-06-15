Правильно сваритися з чоловіком: топ-4 поради від психолога, як натякнути на його помилки

Навіть маленьке зауваження на адресу чоловіка може викликати у нього гнів або зруйнувати його самооцінку. Тому треба вміти правильно критикувати чоловіків.
Як це робити, спеціально для Lite розповіла психолог і коуч каналу "Україна" Олена Адамова.
Експерт впевнена, натякнути чоловікові на його помилки можна, але тонко.
"Я проти критики! Якщо ви перебуваєте поруч з людиною, яку поважаєте, захоплюєтеся і любите, то тут немає місця критиці. Та й взагалі в любові немає місця цьому поняттю, запам'ятайте це", - коментує психолог.
Менше критики - більше похвали (фото: pexels.com)
Однак, якщо ви хочете натякнути чоловікові на його помилки, експерт радить:
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не повторювати двічі. Якщо людина знає свою провину, він не хоче про це чути, тим більше, коли це повторюють кілька разів.
Крім того, психолог радить провести експеримент: на тиждень відмовитися від будь-якої критики. Замість цього робити компліменти і спостерігати за результатом, можливо, така поведінка дозволить вам отримувати нове задоволення від відносин.