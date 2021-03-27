Праздник 27 марта: что сегодня запрещено делать, все приметы, у кого день ангела

27 марта христиане чествуют память преподобного Венедикта (Бенедикта) Нурсийского, который жил в V-VI веках, считается главным покровителем Европы и почитается как в православной, так и в католической церквях
Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.
Также сегодня день памяти митрополита Киевского и всея Руси святителя Феогноста, который скончался от свирепствовавшей в XIV столетии "черной смерти", но мощи его спустя 120 лет были обретены нетленными.
В народном календаре сегодняшний день прижился под названием Венедиктов день, Федор, Скотник - в праздник было принято особо ухаживать за животными, делать для них обереги. Наши предки в эту дату соблюдали ряд строгих правил, так как день считался довольно опасным и мог принести серьезные беды и недуги беспечным нарушителям запретов.
Как гласят церковные предания, святой Венедикт, перед тем как стать основателем ордена бенедиктинцев и вообще всего западного монашества, много лет прожил в пещерах, где скрылся от порочности римской жизни. Предания говорят, что праведник своей молитвой воскресил сына крестьянина из соседнего селения. Еще Венедикт превратил языческое святилище в христианский храм в честь Иоанна Крестителя, вместе со своими учениками основал более десяти монастырей.
В Православной церкви день памяти преподобного Венедикта выпадает всегда на период Великого поста.
На украинских землях в Венедиктов день было принято заботиться о домашней скотине, выводить ее во двор и тщательно помыть. Не забывали и про хлев - помещение, там вычищали и звали туда ведунов и знахарей для заговоров на здоровье скотины и защиту от сглаза.
Именины 27 марта отмечают Венедикт, Евсхимон, Ростислав, Феогност.
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