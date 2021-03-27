Свято 27 березня: що сьогодні заборонено робити, усі прикмети, у кого день ангела

27 березня християни вшановують пам'ять преподобного Венедикта (Бенедикта) Нурсійського, який жив у V-VI століттях, вважається головним покровителем Європи і шанується як у православній, так і в католицькій церквах
Про всі прикмети та заборони - читайте ниже в нашому матеріалі.
Також сьогодні день пам'яті митрополита Київського і всієї Руси святителя Феогноста, який помер в XIV столітті від"чорної смерті", але мощі його через 120 років були знайдені нетлінними.
У народному календарі сьогоднішній день прижився під назвою Венедиктів день, Федір, Скотник- у свято було заведено особливо доглядати за тваринами, робити для них обереги. Наші пращури у цей день дотримувалися ряд суворих правил, бо день вважався досить небезпечним і міг принести серйозні біди й хвороби безтурботним порушникам заборон.
Як свідчать церковні передання, святий Венедикт, перед тим як стати засновником ордену бенедиктинців і взагалі всього західного чернецтва, багато років прожив у печерах, де сховався від порочності римського життя. Перекази говорять, що праведник своєю молитвою воскресив сина селянина з сусіднього селища. Ще Венедикт перетворив язичницьке святилище в християнський храм на честь Іоанна Хрестителя, разом зі своїми учнями заснував понад десять монастирів.
У Православній церкві день пам'яті преподобного Венедикта завжди випадає на період Великого посту.
На українських землях в Венедиктів день було заведено піклуватися про домашню худобу, виводити її на двір і ретельно помити. Не забували і про хлів - приміщення, там вичищали і кликали туди відунів і знахарів для змов на здоров'я худоби і захист від пристріту.
Іменини відзначають 27 березня Венедикт, Ростислав, Феогност.
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