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Приморозит еще сильнее: где будет самый большой "минус"

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине станет еще холоднее и мрачнее

Погода в Украине в пятницу, 13 ноября, ожидается сухая и холодная. Часть страны накроет уже первыми "минусами" и порывистыми ветрами.

На востоке страны осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, днем ожидается от +3 до +6 градусов.

В южных областях будет немного теплее, но облачно и без осадков. Возможен сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от 0 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +6 +9 градусов. В Крыму переменная облачность с прояснениями. Ночью от +2 до +4 градусов, днем +7 +9 градусов.

На севере страны пасмурно, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться в пределах от -1 до +1 градусов. Днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В западных областях морозы и осадки не прогнозируются, но будет холодно и возможен ветер с порывами. Ночью от 0 до +4 градусов, днем от +5 до +7 градусов, местами от +6 до +8 градусов.

В центральной части страны облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до +2 градусов, днем столбики термометра покажут от +4 до +6 градусов.

В Киеве 13 ноября ожидается сухая и пасмурная погода, без осадков. Ветер юго-восточный с порывами. Ночью от 0 до +2 градусов, днем +4 +6 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 13 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине спрогнозировали первый снег на выходных.

А также мы рассказывали о том, что в Украину заходит затяжное и сильное похолодание.

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