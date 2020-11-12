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Приморозить ще сильніше: де буде найбільший "мінус"

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні стане ще холоднішою і похмурою

Погода в Україні у п'ятницю, 13 листопада, очікується суха і холодна. Частину країни накриє вже першими "мінусами" і рвучкими вітрами.

На сході країни опади не прогнозуються, невелика хмарність. Нічна температура повітря становитиме від -2 до -4 градусів, вдень очікується від +3 до +6 градусів.

У південних областях буде трохи тепліше, але буде хмарно і без опадів. Можливий сильний вітер з поривами. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +6 +9 градусів. У Криму мінлива хмарність з проясненнями. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень +7 +9 градусів.

На півночі країни хмарно, опади не прогнозуються. Нічна температура буде коливатися в межах від -1 до +1 градусів. Вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У західних областях морози та опади не прогнозуються, але буде холодно і можливий вітер з поривами. Вночі від 0 до +4 градусів, вдень від +5 до +7 градусів, місцями +6 до +8 градусів.

В центральній частині країни хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометра покажуть від +4 до +6 градусів.

У Києві 13 листопада очікується суха і похмура погода, без опадів. Вітер південно-східний з поривами. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +4 +6 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 13 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні спрогнозували перший сніг на вихідних.

А також ми розповідали про те, що в Україну заходить затяжне і сильне похолодання.

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