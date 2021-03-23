Принц Гарри устроился на новую работу: "хочу помочь людям"

По словам главы компании BetterUp, принц Гарри скорей всего будет работать в офисе в Сан-Франциско, участвовать во всех совещаниях и выступать на специальных мероприятиях компании.

"Я хочу помочь людям повлиять на жизнь других. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития и улучшения жизни во всех отношениях", - заявил герцог Сассекский.

Он также отметил, что сам использует приложение BetterUp и общается с коучем пару месяцев. По его словам, тренер всегда дает полезные советы и у него свежий взгляд на вещи.

Отметим, что в начале 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских полномочий. Они переехали сначала в Канаду, а потом в США.