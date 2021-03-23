Принц Гаррі влаштувався на нову роботу: "хочу допомогти людям"

За словами глави компанії BetterUp, принц Гаррі скоріше всього буде працювати в офісі в Сан-Франциско, брати участь у всіх нарадах і виступати на спеціальних заходах компанії.

"Я хочу допомогти людям вплинути на життя інших. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку та покращення життя у всіх відносинах", - заявив герцог Сассекський.

Він також зазначив, що сам використовує додаток BetterUp і спілкується з коучем пару місяців. За його словами, тренер завжди дає корисні поради і у нього свіжий погляд на речі.

Зазначимо, що на початку 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських повноважень. Вони переїхали спочатку до Канади, а потім в США.