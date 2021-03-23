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Принц Гаррі влаштувався на нову роботу: "хочу допомогти людям"

Автор: Роман Мирончук

Принц Гаррі почав працювати в стартапі з Кремнієвої долини. При цьому він отримав керівну посаду. Герцог Сассекський зізнався, що стане головним співробітником по зв'язках з громадськістю компанії BetterUp Inc, яка займається онлайн-коучингом і психічним здоров'ям.

Про це він розповів The Wall Street Journal.

За словами глави компанії BetterUp, принц Гаррі скоріше всього буде працювати в офісі в Сан-Франциско, брати участь у всіх нарадах і виступати на спеціальних заходах компанії.

"Я хочу допомогти людям вплинути на життя інших. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку та покращення життя у всіх відносинах", - заявив герцог Сассекський.

Він також зазначив, що сам використовує додаток BetterUp і спілкується з коучем пару місяців. За його словами, тренер завжди дає корисні поради і у нього свіжий погляд на речі.

Зазначимо, що на початку 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських повноважень. Вони переїхали спочатку до Канади, а потім в США.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відреагувала на скандальне інтерв'ю Меган Маркл для Опри Вінфрі. За словами королівського експерта, це інтерв'ю сильно образило і засмутило герцогиню Кембриджську.

Раніше на скандальне інтерв'ю Меган Маркл відреагував її батько.

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Новини України принц Гаррікоролевская семья
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