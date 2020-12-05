ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Принца Гарри и Меган Маркл впервые заметили вместе после новости о выкидыше

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 15:56
Принца Гарри и Меган Маркл впервые заметили вместе после новости о выкидыше Принц Гарри и Меган Маркл (фото: flickr)
Автор: Анжелика Галушко

Британский принц Гарри и его жена, экс-актриса Меган Маркл, которая недавно ошеломила новостью о своем выкидыше, впервые после откровения появились вместе на публике. Они посетили городскую ярмарку, чтобы приобрести новогодние украшения.

Как пишет издание Vanity Fair, на ярмарке с герцогом и герцогиней Сассекскими случилась курьезная история. Ею в Twitter поделился один из сотрудников ярмарки, аккаунт которого сейчас закрыт.

Работник рассказал, что на днях у него супруги выбирали рождественскую елку и украшения для своего особняка в Калифорнии. Мужчина добавил, что для приезда королевской пары их агенты выбрали достаточно удобное время.

В тот момент на ярмарке было немноголюдно, поэтому его не пришлось специально закрывать для знаменитых гостей. Однако другие покупатели все же были и не все узнали известных супругов.

Так, один маленький мальчик подбежал к принцу Гарри и спросил, продает ли тот елки. Ответ и реакцию принца на курьезный инцидент продавец не описал.

"Агент Меган и Гарри предложил им удобное время, хотя ярмарок могли просто закрыть для их визита. Там была одна семья, маленький мальчик с которой подбежал к Гарри и спросил, работает ли он здесь, не зная, кто это", - отметил он.

Напомним, что 25 ноября The New York Times опубликовал статью, в которой Меган призналась, что после переезда в США пережила выкидыш и оказалась в больнице.

Также после этого появились фото, беременной Меган Маркл, сделанные до выкидыша. На кадрах Меган в черном фартуке помогает готовить еду для благотворительной организации Feed Hope.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Меган Маркл принц Гарри королевская семья
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Сильный ветер и высокие волны: на Черное и Азовское моря надвигается шторм
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Сильный ветер и высокие волны: на Черное и Азовское моря надвигается шторм