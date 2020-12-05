Принца Гаррі і Меган Маркл вперше помітили разом після новини про викидень

Британський принц Гаррі і його дружина, екс-актриса Меган Маркл, котра нещодавно приголомшила новиною про свій викидень, вперше після одкровення з'явилися разом на публіці. Вони відвідали міський ярмарок, щоб придбати новорічні прикраси.

Як пише видання Vanity Fair, на ярмарку з герцогом і герцогинею Сассекськими трапилася курйозна історія. Нею в Twitter поділився один із співробітників ярмарки, аккаунт якого зараз закритий.

Працівник розповів, що днями у нього подружжя обирало різдвяну ялинку і прикраси для свого особняка в Каліфорнії. Чоловік додав, що для приїзду королівського подружжя їхні агенти обрали досить зручний час.

У той момент на ярмарку було малолюдно, тому його не довелося спеціально закривати для знаменитих гостей. Однак інші покупці все ж були і не всі впізнали відоме подружжя.

Так, один маленький хлопчик підбіг до принца Гаррі і запитав, чи продає той ялинки. Відповіді і реакції принца на курйозний інцидент продавець не описав.

"Агент Меган і Гаррі запропонував їм зручний час, хоча ярмарку могли просто закрити для їх візиту. Там була одна сім'я, маленький хлопчик з якої підбіг до Гаррі і запитав, чи працює він тут, не знаючи, хто це", - зазначив лише він.

Нагадаємо, що 25 листопада The New York Times опублікував статтю, в якій Меган зізналася, що після переїзду в США пережила викидень і опинилася в лікарні.

Також після цього з'явилися фото, вагітної Меган Маркл, зроблені до викидня. На кадрах Меган в чорному фартусі допомагає готувати їжу для благодійної лос-анджелеської організації Feed Hope.