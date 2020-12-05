Принца Гарри и Меган Маркл впервые заметили вместе после новости о выкидыше

Британский принц Гарри и его жена, экс-актриса Меган Маркл, которая недавно ошеломила новостью о своем выкидыше, впервые после откровения появились вместе на публике. Они посетили городскую ярмарку, чтобы приобрести новогодние украшения.

Как пишет издание Vanity Fair, на ярмарке с герцогом и герцогиней Сассекскими случилась курьезная история. Ею в Twitter поделился один из сотрудников ярмарки, аккаунт которого сейчас закрыт.

Работник рассказал, что на днях у него супруги выбирали рождественскую елку и украшения для своего особняка в Калифорнии. Мужчина добавил, что для приезда королевской пары их агенты выбрали достаточно удобное время.

В тот момент на ярмарке было немноголюдно, поэтому его не пришлось специально закрывать для знаменитых гостей. Однако другие покупатели все же были и не все узнали известных супругов.

Так, один маленький мальчик подбежал к принцу Гарри и спросил, продает ли тот елки. Ответ и реакцию принца на курьезный инцидент продавец не описал.

"Агент Меган и Гарри предложил им удобное время, хотя ярмарок могли просто закрыть для их визита. Там была одна семья, маленький мальчик с которой подбежал к Гарри и спросил, работает ли он здесь, не зная, кто это", - отметил он.

Напомним, что 25 ноября The New York Times опубликовал статью, в которой Меган призналась, что после переезда в США пережила выкидыш и оказалась в больнице.

Также после этого появились фото, беременной Меган Маркл, сделанные до выкидыша. На кадрах Меган в черном фартуке помогает готовить еду для благотворительной организации Feed Hope.