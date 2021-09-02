Може привести до потужного відтоку жовчі: нутриціолог розповіла, як не можна чистити печінку

Наприклад, як почистити печінку в домашніх умовах. Серед слушних порад вистачає явно помилкових думок. Не дивно, що людині без спеціальної освіти складно побачити помилки.

Погодьтеся, за часів експертів з соцмереж з усіх боків доноситься так багато порад на найрізноманітніші теми, що не знаєш, кому вірити. Тема здоров'я - не виняток.

Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram вирішила допомогти розібратися в цьому питанні і розповіла, як не можна чистити печінку, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.⠀

"Сидіти" на одниз смузі з фруктів і ягід - не варіант (фото: pexels.com)

Як не можна чистити печінку: шкідливі поради

Шкідлива Ппорада №1: пийте трави для печінки - і ніякі детокси вам не знадобляться

І так, і ні. Так, печінка може і очищається кожну секунду. Але сучасні навантаження на неї настільки великі, що "штатного" очищення недостатньо. А таблетки для її підтримки я не рекомендую застосовувати без потреби, адже їх дія може виявитися занадто інтенсивною.

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Це може привести до потужного відтоку жовчі і нашкодити тим, у кого є пісок або камені в жовчному міхурі. Також я не раджу трави для печінки людям з дискінезією жовчного.

Шкідлива Порада №2: кращий спосіб очистити печінку - голодування

Ні! Це зовсім не так. Печінці для виконання її функцій потрібна величезна кількість не тільки енергії, але і поживних речовин: вітамінів, мінералів, жирів і амінокислот. Голодуючи, ви позбавляєте себе всього цього. Печінка, як і весь організм при голодуванні, йде в режим заощадження.

Якщо і голодування - то правильне (фото: pexels.com)

Так, правильно проведене голодування має лікувальний ефект на кишечник і на стан мікрофлори. Але не на печінку.

Шкідлива порада №3: харчуйтеся однією травою / пийте тільки соки - це найефективніший детокс для печінки

У "траві" і соках багато поживних речовин і вітамінів, які допомагають в роботі печінки та інших органів очищення. Але! Як ви вже побачили в пункті вище, печінці потрібні і жири, і амінокислоти. А їх в "траві" і соках практично немає. При проведенні будь-якого детокса необхідно включати в свій раціон і жири, і білкові продукти.