Как привлечь финансы: астролог дала практичные советы, чтобы освежить энергию денег

Астропсихолог и нумеролог Надежа Астрохелпер недавно дала четкие рекомендации, как нарядить елку дома, чтобы сбывались мечты.
Если ваши мечты связаны с финансами, то у Надежды есть советы, как освежить денежную энергию. Это, по мнению специалистки, поможет решить денежные проблемы, если они возникли.
"Предлагаю несколько практических советов для того, чтобы освежить денежную энергию и привлечь финансы:
Деньги любят, чтобы их любили (фото: pixabay.com)
Также Надежда поделилась небольшим ритуалом на привлечение денег.
"Если любите корицу, то добавляйте небольшую щепотку в утренний чай или кофе - и деньги вас "полюбят", - заверила астролог.
Напоминаем, что если не хочется тратить деньги на выпечку и есть время и желание, то можно испечь ее самостоятельно. Добавить новогоднего волшебства в обычную жизнь можно, просто приготовив вкусное печенье: как испечь знаменитых пряничных "человечков", ловите простой рецепт.
А актриса Ольга Сумская поделилась рецептом блюда, которое она любит с самого детства - и которое теперь обожает ее муж. Быстро и по-праздничному вкусно!