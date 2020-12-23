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Как привлечь финансы: астролог дала практичные советы, чтобы освежить энергию денег

Автор: Lite

Астропсихолог и нумеролог Надежа Астрохелпер недавно дала четкие рекомендации, как нарядить елку дома, чтобы сбывались мечты.

Если ваши мечты связаны с финансами, то у Надежды есть советы, как освежить денежную энергию. Это, по мнению специалистки, поможет решить денежные проблемы, если они возникли.

"Предлагаю несколько практических советов для того, чтобы освежить денежную энергию и привлечь финансы:

  • Смените старый кошелек. Лучше отдавать предпочтение "денежным" оттенкам - красному, золотому, черному и коричневому.
  • Носите в кошельке новую хрустящую купюру - используйте ее, как приманку для новых денег. Старайтесь не разменивать ее, пусть она будет талисманом вашего кошелька.
  • Каждое утро пересчитывайте наличность. Следите за тем, чтобы купюры аккуратно лежали в кошельке, раскладывайте их по отделениям.
  • Уберите из кошелька старые чеки, квитанции, визитки. Не тесните деньги посторонними предметами, пусть они чувствуют себя хозяевами вашего кошелька.
  • Любите деньги! Не ленитесь, если есть возможность подзаработать, контролируйте свои доходы и расходы - деньги очень отзывчивы на заботу о себе. Они обязательно ответят вам взаимностью.

Деньги любят, чтобы их любили (фото: pixabay.com)

Также Надежда поделилась небольшим ритуалом на привлечение денег.

"Если любите корицу, то добавляйте небольшую щепотку в утренний чай или кофе - и деньги вас "полюбят", - заверила астролог.

Напоминаем, что если не хочется тратить деньги на выпечку и есть время и желание, то можно испечь ее самостоятельно. Добавить новогоднего волшебства в обычную жизнь можно, просто приготовив вкусное печенье: как испечь знаменитых пряничных "человечков", ловите простой рецепт.

А актриса Ольга Сумская поделилась рецептом блюда, которое она любит с самого детства - и которое теперь обожает ее муж. Быстро и по-праздничному вкусно!

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