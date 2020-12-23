Як залучити фінанси: астролог дала практичні поради, щоб освіжити енергію грошей

Астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер нещодавно дала чіткі рекомендації, як нарядити ялинку вдома, щоб збувалися мрії.
Якщо ваші мрії пов'язані з фінансами, то у Надії є поради як освіжити грошову енергію. Це, на думку спеціалістки, допоможе вирішити грошові проблеми, якщо вони виникли.
"Пропоную кілька практичних порад для того, щоб освіжити грошову енергію і привернути фінанси:
Гроші люблять, щоб їх любили (фото: pixabay.com)
Також Надія поділилася невеликим ритуалом на залучення грошей.
"Якщо любите корицю, то додайте невелику щіпку в ранковий чай або каву - і гроші вас "полюблять", - запевнила астролог.
Нагадуємо, що якщо не хочеться витрачати гроші на випічку і є час і бажання, то можна спекти її самостійно. Додати новорічного чарівництва в звичайне життя можна, просто приготувати смачне печиво: як спекти знаменитих пряникових "чоловічків", ловіть простий рецепт.
А актриса Ольга Сумська поділилася рецептом страви, яку вона любить з самого дитинства - зараз цю їжу обожнює її чоловік. Швидко і по-святковому смачно!