Як залучити фінанси: астролог дала практичні поради, щоб освіжити енергію грошей

Астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер нещодавно дала чіткі рекомендації, як нарядити ялинку вдома, щоб збувалися мрії.

Якщо ваші мрії пов'язані з фінансами, то у Надії є поради як освіжити грошову енергію. Це, на думку спеціалістки, допоможе вирішити грошові проблеми, якщо вони виникли.

"Пропоную кілька практичних порад для того, щоб освіжити грошову енергію і привернути фінанси:

Змініть старий гаманець. Краще віддавати перевагу грошовим відтінкам - червоному, золотому, чорному і коричневому.

Краще віддавати перевагу грошовим відтінкам - червоному, золотому, чорному і коричневому. Носіть у гаманці нову хрустку купюру - використовуйте її як приманку для нових грошей. Намагайтеся не розмінювати її, нехай вона буде талісманом вашого гаманця.

- використовуйте її як приманку для нових грошей. Намагайтеся не розмінювати її, нехай вона буде талісманом вашого гаманця. Щоранку перераховуйте готівку. Слідкуйте за тим, щоб купюри акуратно лежали в гаманці, розкладайте їх по відділеннях.

Слідкуйте за тим, щоб купюри акуратно лежали в гаманці, розкладайте їх по відділеннях. Приберіть з гаманця старі чеки, квитанції, візитки. Не змушуйте гроші тіснитися через сторонні предмети, нехай вони відчувають себе господарями вашого гаманця.

Не змушуйте гроші тіснитися через сторонні предмети, нехай вони відчувають себе господарями вашого гаманця. Любите гроші! Не лінуйтеся, якщо є можливість підзаробити, контролюйте свої доходи і витрати - гроші дуже чуйні на турботу про себе. Вони обов'язково дадуть відповідь вам взаємністю.

Гроші люблять, щоб їх любили (фото: pixabay.com)

Також Надія поділилася невеликим ритуалом на залучення грошей.

"Якщо любите корицю, то додайте невелику щіпку в ранковий чай або каву - і гроші вас "полюблять", - запевнила астролог.

Нагадуємо, що якщо не хочеться витрачати гроші на випічку і є час і бажання, то можна спекти її самостійно. Додати новорічного чарівництва в звичайне життя можна, просто приготувати смачне печиво: як спекти знаменитих пряникових "чоловічків", ловіть простий рецепт.

А актриса Ольга Сумська поділилася рецептом страви, яку вона любить з самого дитинства - зараз цю їжу обожнює її чоловік. Швидко і по-святковому смачно!