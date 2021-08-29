Приводит к преждевременному старению: врач рассказала, почему возникает дефицит железа

Показатели по уровню железа в организме очень важно знать. Есть люди, которые не сдавали анализы уже много лет. Но это неправильно: хотя бы раз в год это надо делать.
Врач-диетолог и нутрициолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала, что, даже если вы принимаете препараты для повышения железа, а ситуация улучшается ненадолго, то надо искать причины, по которым вы в постоянном дефиците - и где теряете железо.
Анемия = гипоксия. А гипоксия до добра не доведет. Это и ранее старение, и окислительный стресс.
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Конечно, есть более серьезные причины анемии, но не проверив и не исключив / проработав вышеперечисленные, паниковать не стоит.
Есть проблема? Значит, не сидим не ждем, а делаем все, чтобы ее устранить и как можно быстрее.
Раньше нутрициолог назвала три привычки в питании, которые продлят молодость.