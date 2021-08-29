Призводить до передчасного старіння: лікар розповіла, чому виникає дефіцит заліза

Показники за рівнем заліза в організмі дуже важливо знати. Є люди, які не здавали аналізи вже багато років. Але це неправильно: хоча б раз на рік це треба робити.
Лікар-дієтолог і нутриціолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла, що, навіть якщо ви приймаєте препарати для підвищення заліза, а ситуація поліпшується ненадовго, то треба шукати причини, за якими ви в постійному дефіциті - і де втрачаєте залізо.
Анемія = гіпоксія. А гіпоксія до добра не доведе. Це і раніше старіння, і окислювальний стрес.
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Звичайно, є більш серйозні причини анемії, але не перевіривши і не виключивши / пропрацювавши перераховані вище, панікувати не варто.
Є проблема? Значить, не сидимо не чекаємо, а робимо все, щоб її усунути і якомога швидше.
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