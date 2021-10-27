Проблемы со щитовидкой и ЖКТ: нутрициолог перечислила, кому противопоказан спортзал

Иногда от зала лучше сразу отказаться (фото: pexels.com)

Если тело уже истощено (лишним весом или хроническим стрессом) и находится в дисбалансе, то длительные интенсивные тренировки, в спортзале или дома, могут только навредить.

Высокоинтенсивные тренировки, длительное изнуряющее кардио пойдут на пользу только очень здоровым людям. Для тех же, у кого уже есть проблемы, тренировки должны быть наиболее мягкими, гармоничными и поддерживать нервную и гормональные системы, а не истощать тело, хоть это и кажется логичным при желании похудеть.

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В каких случаях спортзал лучше заменить чем-то мягким и спокойным

Снижение функции щитовидной железы. Не оптимальные показатели ТТГ (выше 2,5) сниженный показатель свободного Т3 (оптимум верхняя граница нормы).

Не оптимальные показатели ТТГ (выше 2,5) сниженный показатель свободного Т3 (оптимум верхняя граница нормы). Дефицит половых гормонов, особенно - сниженный тестостерон. Сниженный тестостерон говорит о том, что процесс жиросжигания в организме сильно замедлен, также как и образование новых мышц. С низким тестостероном можно бегать, как белка в колесе, вложить много усилий, но результата не увидеть.

особенно - сниженный тестостерон. Сниженный тестостерон говорит о том, что процесс жиросжигания в организме сильно замедлен, также как и образование новых мышц. С низким тестостероном можно бегать, как белка в колесе, вложить много усилий, но результата не увидеть. Дефицит витамина D3. Витамин D3 тоже необходим для жиросжигания и для оптимальной чувствительности клеток к инсулину.

Мягкие спокойные тренировки - альтернатива спортзалу (фото: pexels.com)