UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Проблемы со щитовидкой и ЖКТ: нутрициолог перечислила, кому противопоказан спортзал

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие из нас считают, что если стоит задача снизить вес или проработать проблемную зону тела, то чем больше физической нагрузки, тем лучше, а интенсивные тренировки в спортзале - всегда на пользу!

На самом деле во многих случаях это далеко не так. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Иногда от зала лучше сразу отказаться (фото: pexels.com)

Если тело уже истощено (лишним весом или хроническим стрессом) и находится в дисбалансе, то длительные интенсивные тренировки, в спортзале или дома, могут только навредить.

Высокоинтенсивные тренировки, длительное изнуряющее кардио пойдут на пользу только очень здоровым людям. Для тех же, у кого уже есть проблемы, тренировки должны быть наиболее мягкими, гармоничными и поддерживать нервную и гормональные системы, а не истощать тело, хоть это и кажется логичным при желании похудеть.

Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами

В каких случаях спортзал лучше заменить чем-то мягким и спокойным

  • Снижение функции щитовидной железы. Не оптимальные показатели ТТГ (выше 2,5) сниженный показатель свободного Т3 (оптимум верхняя граница нормы).
  • Дефицит половых гормонов, особенно - сниженный тестостерон. Сниженный тестостерон говорит о том, что процесс жиросжигания в организме сильно замедлен, также как и образование новых мышц. С низким тестостероном можно бегать, как белка в колесе, вложить много усилий, но результата не увидеть.
  • Дефицит витамина D3. Витамин D3 тоже необходим для жиросжигания и для оптимальной чувствительности клеток к инсулину.

Мягкие спокойные тренировки - альтернатива спортзалу (фото: pexels.com)

  • Инсулинорезистентность и лептинорезистентность. Если лептин сильно выше 10 единиц или инсулин выше 6-7.
  • Повышенный гликированный гемоглобин, выше 5,1. Может говорить о том, что на сильные интенсивные тренировки у вас не будет хватать энергии и организм может воспринимать их как стресс и, наоборот, больше запасать жир.
  • Дефицит железа. Когда ферритин и гемоглобин низкие, то мы можем быстрее задыхаться, из-за гипоксии, которая обычно сопутствует дефициту железа. Восстановление после интенсивных тренировок будет очень медленным. Плюс повышается потребность железа, которого и так не хватает организму и можно погрузиться в еще больший дефицит.
  • Недостаток сна.
  • Сильный дисбаланс в работе ЖКТ.
  • Хронический стресс.

Раньше нутрициолог назвала, какого элемента не хватает организму при вечной усталости.

Читайте LITE в Google News
Здоровая еда