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Проблеми зі щитовидкою і ШКТ: нутриціолог перерахувала, кому протипоказаний спортзал

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто з нас вважають, що якщо стоїть завдання знизити вагу або опрацювати проблемну зону тіла, то чим більше фізичного навантаження, тим краще, а інтенсивні тренування в спортзалі - завжди на користь!

Насправді в багатьох випадках це далеко не так. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Іноді від залу краще відразу відмовитися (фото: pexels.com)

Якщо тіло вже виснажене (зайвою вагою або хронічним стресом) і знаходиться в дисбалансі, то тривалі інтенсивні тренування, у спортзалі або вдома, можуть тільки нашкодити.

Високоінтенсивні тренування, тривале виснажливе кардіо підуть на користь тільки дуже здоровим людям. Для тих же, у кого вже є проблеми, тренування повинні бути найбільш м'якими, гармонійними і підтримувати нервову і гормональні системи, а не виснажувати тіло, хоч це і здається логічним при бажанні схуднути.

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В яких випадках спортзал краще замінити чимось м'яким і спокійним

  • Зниження функції щитовидної залози. Не оптимальні показники ТТГ (вище 2,5) знижений показник вільного Т3 (оптимум верхня межа норми).
  • Дефіцит статевих гормонів, особливо - знижений тестостерон. Знижений тестостерон говорить про те, що процес жиросжигания в організмі сильно уповільнений, також як і утворення нових м'язів. З низьким тестостероном можна бігати, як білка в колесі, вкласти багато зусиль, але результату не побачити.
  • Дефіцит вітаміну D3. Вітамін D3 теж необхідний для жиросжигания і для оптимальної чутливості клітин до інсуліну.

М'які спокійні тренування - альтернатива спортзалу (фото: pexels.com)

  • Інсулінорезистентність і лептинорезистентність. Якщо лептин сильно вище 10 одиниць або інсулін вище 6-7.
  • Підвищений глікірованний гемоглобін, вище 5,1. Може говорити про те, що на сильні інтенсивні тренування у вас не буде вистачати енергії і організм може сприймати їх як стрес і, навпаки, більше запасати жир.
  • Дефіцит заліза. Коли феритин і гемоглобін низькі, то ми можемо швидше задихатися, через гіпоксію, яка зазвичай супроводжує дефіциту заліза. Відновлення після інтенсивних тренувань буде дуже повільним. Плюс підвищується потреба заліза, якого і так не вистачає організму і можна зануритися в ще більший дефіцит.
  • Недостача сну.
  • Сильний дисбаланс в роботі шлунково-кишкового тракту.
  • Хронічний стрес.

Раніше нутриціолог назвала, якого елемента не вистачає організму при вічній втомі.

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