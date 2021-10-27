Проблеми зі щитовидкою і ШКТ: нутриціолог перерахувала, кому протипоказаний спортзал

Іноді від залу краще відразу відмовитися (фото: pexels.com)

Якщо тіло вже виснажене (зайвою вагою або хронічним стресом) і знаходиться в дисбалансі, то тривалі інтенсивні тренування, у спортзалі або вдома, можуть тільки нашкодити.

Високоінтенсивні тренування, тривале виснажливе кардіо підуть на користь тільки дуже здоровим людям. Для тих же, у кого вже є проблеми, тренування повинні бути найбільш м'якими, гармонійними і підтримувати нервову і гормональні системи, а не виснажувати тіло, хоч це і здається логічним при бажанні схуднути.

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В яких випадках спортзал краще замінити чимось м'яким і спокійним

Зниження функції щитовидної залози. Не оптимальні показники ТТГ (вище 2,5) знижений показник вільного Т3 (оптимум верхня межа норми).

Не оптимальні показники ТТГ (вище 2,5) знижений показник вільного Т3 (оптимум верхня межа норми). Дефіцит статевих гормонів, особливо - знижений тестостерон. Знижений тестостерон говорить про те, що процес жиросжигания в організмі сильно уповільнений, також як і утворення нових м'язів. З низьким тестостероном можна бігати, як білка в колесі, вкласти багато зусиль, але результату не побачити.

особливо - знижений тестостерон. Знижений тестостерон говорить про те, що процес жиросжигания в організмі сильно уповільнений, також як і утворення нових м'язів. З низьким тестостероном можна бігати, як білка в колесі, вкласти багато зусиль, але результату не побачити. Дефіцит вітаміну D3. Вітамін D3 теж необхідний для жиросжигания і для оптимальної чутливості клітин до інсуліну.

М'які спокійні тренування - альтернатива спортзалу (фото: pexels.com)