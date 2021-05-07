Продляет жизнь: эндокринолог назвала неожиданные факты об алкоголе

Также, напомнила врач, известно про его нейродегенеративный эффект.

"Не забывайте, что скорость метаболизма у всех разная. Кому-то будет плохо от трех глотков шампанского, а кто-то будет бодрячком после затянувшейся вечеринки", - рассказала доктор.

Это зависит от наличия и количества фермента алкогольдегидрогеназы, которая способствует окислению этанола до ацетальдегида и его выведению.

Фермент этот в таблетках не продается. Способность его вырабатывать передается нам от родителей и определяется с помощью генетических тестов.

⠀Стоит ли отказываться от алкоголя? (фото: instagram.com/wow.so.young)

"Также на метаболизм алкоголя влияют другие факторы, в частности, из чего и каким способом произведен напиток. Если методом брожения (вино, пиво), особенно из глютен содержащего сырья, то они менее предпочтительны", - рассказала Григорьева.

Так что же лучше выпить, если осознанно хочется это сделать?

"Оптимальны", по словам Григорьевой, дистилляты: текила из кактуса и самогон, но не из глютен содержащего сырья.

"Количество - умеренное, 1-2 маленьких рюмочки, напитки все-таки крепкие. Рекомендую ли я отказываться от алкоголя? Да. Если можно не пить, не пейте. Если алкоголь является частью вашего образа жизни и инструментом для расслабления, то лучше найти ему менее вредную замену. К алкоголю довольно таки быстро формируется зависимость, особенно у женщин", - напомнила доктор.