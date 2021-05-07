Продовжує життя: ендокринолог назвала несподівані факти про алкоголь

Також, нагадала лікар, відомо про його нейродегенеративний ефект.

"Не забувайте, що швидкість метаболізму у всіх різна. Комусь буде погано від трьох ковтків шампанського, а хтось буде бодрячком після тривалої вечірки", - розповіла доктор.

Це залежить від наявності і кількості ферменту алкогольдегідрогенази, яка сприяє окисленню етанолу до ацетальдегіду і його виведенню.

Фермент цей в таблетках не продається. Здатність його виробляти передається нам від батьків і визначається за допомогою генетичних тестів.

⠀Чи варто відмовлятися від алкоголю? (фото: instagram.com/wow.so.young)

"Також на метаболізм алкоголю впливають інші фактори, зокрема, з чого і яким способом вироблений напій. Якщо методом бродіння (вино, пиво), особливо з глютен містить сировини, то вони гірші", - розповіла Григор'єва.

Так що ж краще випити, якщо усвідомлено хочеться це зробити?

"Оптимальні", за словами Григор'євої, дистиляти: текіла з кактуса і самогон, але не з глютеномісткої сировини.

"Кількість - помірна, 1-2 маленьких чарочки, напої все ж міцні. Чи рекомендую я відмовлятися від алкоголю? Так. Якщо можна не пити, не пийте. Якщо алкоголь є частиною вашого способу життя і інструментом для розслаблення, то краще знайти йому менш шкідливу заміну. До алкоголю досить швидко формується залежність, особливо у жінок", - нагадала доктор.