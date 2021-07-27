Источники бета-каротина: врач рассказала, как поддержать глаза и зрение

Степень всасывания бета-каротина в тонком кишечнике зависит от обработки пищи, совместного употребления с жирами, запасов витамина А и бета-каротина в организме.

От уровня гормонов щитовидной железы. При гипотиреозе часто снижено превращение ретинола из бета-каротина.

Усвоение уменьшается при нарушениях пищеварения, патологиях ЖКТ, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

Железодефицит. Превращение каротиноидов в витамин А в печени и кишечнике происходит благодаря железо-зависимому ферменту.

Неправильное хранение ("прогоркание") и перегревание жиров в процессе приготовления пищи.

Генетика. Мутация гена BCMO1 приводит к значительному снижению способности превращать бета-каротин в ретинол.

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В зависимости от варианта наследования, конверсия бета-каротина может быть снижена почти на 45-70% от обычных значений.

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Если у вас желтеют ладони и ступни, значит бета-каротин не может преобразоваться в ретинол и накапливается в коже.

Признаки дефицита витамина А:

фолликулярный гиперкератоз;

сухость кожи и слизистых;

медленная адаптация глаз в условиях сумерек (куриная слепота).

Избыток витамин А возникает вследствие дополнительного приема в большой дозировке и может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Со временем он накапливается в тканях и медленно выводится из организма.

Источники бета-каротина

Тыква, морковь, батат, зеленый лук, щавель, шпинат, все виды салата, кейл, брокколи, грейпфруты, сливы, персики, абрикосы, хурма, крыжовник, черника, черная смородина.

Продукты, богатые бета-каротином, имеют питательную ценность, даже если не полностью обеспечивают организм витамином А. Они, как правило, богаты клетчаткой и другими полезными веществами, которые приносят пользу здоровью.