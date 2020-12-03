На Прокла - проклинай нечисть: все запреты и приметы 3 декабря

Какой сегодня праздник. Эта дата является Предпразднством Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также сегодня все православные христиане чтут память святого Прокла, который жил в V веке и служил епископом в Константинополе.
Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста. Он получил хорошие знания в области Священного писания, а также добился больших успехов в ораторском искусстве. Это помогло ему проповедовать христианство.
Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. Прокл активно проповедовал и заботился о всех обездоленных. Он также стал известен благодаря своим многочисленным чудесам.
На Руси в этот день было принято проклинать нечисть. Это было необходимо, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они, согласно поверьям, прятались от морозов.
Когда дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом, возобновлялись поездки между населенными пунктами. Крестьяне молились святому Проклу и просили его об удаче в путешествиях.
День ангела празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.
В этот день верующие вспоминают о святом Прокле (фото: pravmir.ru)
В этот день нельзя ссорится друг с другом, а надо быть наоборот приветливым и дружелюбным.
Нельзя отправляться в дальнюю поездку, для этого лучше выбрать следующий день.
Как мы сообщали ранее, народный синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество.