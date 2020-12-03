На Прокла - проклинай нечисть: всі заборони і прикмети 3 грудня

Яке сьогодні свято. Ця дата є Предпразднством Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також сьогодні усі православні християни вшановують пам'ять святого Прокла, який жив у V столітті і служив єпископом в Константинополі.

Святий Прокл студіював богослов'я у Івана Златоуста. Він отримав хороші знання в області Священного писання, а також добився великих успіхів в ораторському мистецтві. Це допомогло йому проповідувати християнство.

Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанна, після смерті якого він став єпископом. Прокл активно проповідував і дбав про всіх знедолених. Він також став відомий завдяки своїм численним чудам.

На Русі в цей день було прийнято проклинати нечисть. Це було необхідно, щоб злі сили не вийшли з-під землі, де вони, згідно з повір'ями, ховалися від морозів.

Коли дорога висихала після осінніх дощів і покривалася снігом, поновлювалися поїздки між населеними пунктами. Селяни молилися святому Проклу і просили його про удачу в подорожах.

День ангела святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Тетяна, Фекла.

В цей день віруючі згадують про святого Прокла (фото: pravmir.ru)

Всі прикмети цього дня

Якщо 3 грудня піде сніг, то 3 червня буде дощова погода;

Якщо снігур співає, а сорока ховається під дахом - бути хуртовині

Якщо тетерів сидить на верху дерева - буде сонячна і тепла погода;

Якщо сьогодні вранці йтиме сильний сніг, значить вдень буде тепла і сонячна погода;

Якщо поліна тріщать у печі – буде морозний день;

Якщо вночі і рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі, значить буде ясна погода

Що не можна робити 3 грудня

В цей день не можна сваритися один з одним, а треба бути навпаки привітним і доброзичливим.

Не можна вирушати в далеку поїздку, для цього краще вибрати наступний день.

Як ми повідомляли раніше, народний синоптик дал прогноз на Новий рік і Різдво.