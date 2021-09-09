Простой способ избавиться: врач рассказала, о чем говорят круги под глазами
Круги под глазами волнуют многих клиенток нутрицологов. Очень часто эту проблему решают косметическим путем.
Но важно найти, в чем причина, ведь круги могут и не исчезнуть вместе с пластикой, считает врач-диетолог Марина Сергеева. В своем Instagram она рассказала, о чем на самом деле говорят круги под глазами и что означает оттенок кругов.
Иногда причины банальные, иногда серьезные (фото: instagram.com/matildadjerf)
О чем могут сигнализировать круги под глазами:
- Желтые и коричневые могут говорить о проблемах с печенью, о синдроме истощенных надпочечников, о нарушениях работы щитовидной железы.
- Голубые, фиолетовые - о нарушении венозного оттока, гиподинамии. Это может быть тонкая подкожно-жировая клетчатка, анемия. Также причинами возникновения может быть алкоголь и курение.
- Серые - недосыпы, стрессы, напряжение, проблемы с сердечно-сосудистой системой.
- Черные - проблемы с выводом аммиака.
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Для начала стоит выспаться, не поможет - на анализы (фото: instagram.com/matildadjerf)
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Что делать, если есть круги под глазами?
- Сдать анализы, чтобы понять проблему и оценить масштабы. И начинать действовать.
- Щитовидная железа, надпочечники регулярно требуют поддержки. Тут никуда не денешься: экология, дефициты в питании, стрессы. Натуральный йод в добавках (лучше использовать ламинарию) и фитоадаптогены (валериана, пустырник, пион и т. д.) сделают свое дело. И никакой химии! Все можно решить экологично.
- Избавляемся от вредных привычек.
- Начинаем двигаться.
- Восстанавливать сосуды (витамин С, Омега-3 - это минимум). Курильщикам витамин С показан на регулярной основе в двойной дозировке.
- Начинаем высыпаться. Организму нужно давать время восстанавливаться.
- С аммиаком сложнее, но обязательно надо работать. Восстанавливать ЖКТ в целом, обратить внимание на печень и почки.
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