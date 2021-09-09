Простий спосіб позбутися: лікар розповіла, про що говорять кола під очима
Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Кола під очима хвилюють багатьох клієнток нутріцологів. Дуже часто цю проблему вирішують косметичним шляхом.
Але важливо знайти, в чому причина, кола можуть і не зникнути разом з пластикою, вважає лікар-дієтолог Марина Сергєєва. У своєму Instagram вона розповіла, про що насправді говорять кола під очима і що означає їх відтінок.
Іноді причини банальні, іноді серйозні (фото: instagram.com/matildadjerf)
Про що можуть сигналізувати кола під очима:
- Жовті та коричневі можуть говорити про проблеми з печінкою, про синдром виснажених надниркових залоз, про порушення роботи щитовидної залози.
- Блакитні, фіолетові - про порушення венозного відтоку, гіподинамії. Це може бути тонка підшкірно-жирова клітковина, анемія. Також причинами виникнення може бути алкоголь і куріння.
- Сірий - недосипання, стреси, напруга, проблеми з серцево-судинною системою.
- Чорні - проблеми з виведенням аміаку.
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Для початку варто виспатися, не допоможе - на аналізи (фото: instagram.com/matildadjerf)
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Що робити, якщо є кола під очима?
- Здати аналізи, щоб зрозуміти проблему і оцінити масштаби. І починати діяти.
- Щитовидна залоза, наднирники регулярно вимагають підтримки. Тут нікуди не дінешся: екологія, дефіцити в харчуванні, стреси. Натуральний йод в добавках (краще використовувати ламінарію) і фітоадаптогени (валеріана, пустирник, півонія і т.д.) зроблять свою справу. І ніякої хімії! Все можна вирішити екологічно.
- Позбавляємося від шкідливих звичок.
- Починаємо рухатися.
- Відновлювати судини (вітамін С, Омега-3 - це мінімум). Курцям вітамін С показаний на регулярній основі в подвійному дозуванні.
- Починаємо висипатися. Організму потрібно давати час відновлюватися.
- З аміаком складніше, але обов'язково треба працювати. Відновлювати шлунково-кишковий тракт в цілому, звернути увагу на печінку і нирки.
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