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Простой способ избавиться: врач рассказала, о чем говорят круги под глазами

Автор: Татьяна Турчаникова

Круги под глазами волнуют многих клиенток нутрицологов. Очень часто эту проблему решают косметическим путем.

Но важно найти, в чем причина, ведь круги могут и не исчезнуть вместе с пластикой, считает врач-диетолог Марина Сергеева. В своем Instagram она рассказала, о чем на самом деле говорят круги под глазами и что означает оттенок кругов.

Иногда причины банальные, иногда серьезные (фото: instagram.com/matildadjerf)

О чем могут сигнализировать круги под глазами:

  • Желтые и коричневые могут говорить о проблемах с печенью, о синдроме истощенных надпочечников, о нарушениях работы щитовидной железы.
  • Голубые, фиолетовые - о нарушении венозного оттока, гиподинамии. Это может быть тонкая подкожно-жировая клетчатка, анемия. Также причинами возникновения может быть алкоголь и курение.
  • Серые - недосыпы, стрессы, напряжение, проблемы с сердечно-сосудистой системой.
  • Черные - проблемы с выводом аммиака.

Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы

Для начала стоит выспаться, не поможет - на анализы (фото: instagram.com/matildadjerf)

Женская молодость и красота: врач назвала всего три гормона, за которыми крайне важно следить

Что делать, если есть круги под глазами?

  • Сдать анализы, чтобы понять проблему и оценить масштабы. И начинать действовать.
  • Щитовидная железа, надпочечники регулярно требуют поддержки. Тут никуда не денешься: экология, дефициты в питании, стрессы. Натуральный йод в добавках (лучше использовать ламинарию) и фитоадаптогены (валериана, пустырник, пион и т. д.) сделают свое дело. И никакой химии! Все можно решить экологично.
  • Избавляемся от вредных привычек.
  • Начинаем двигаться.
  • Восстанавливать сосуды (витамин С, Омега-3 - это минимум). Курильщикам витамин С показан на регулярной основе в двойной дозировке.
  • Начинаем высыпаться. Организму нужно давать время восстанавливаться.
  • С аммиаком сложнее, но обязательно надо работать. Восстанавливать ЖКТ в целом, обратить внимание на печень и почки.

Раньше нутрициолог дала простой рецепт, как очистить кишечник в домашних условиях.

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