Простой тест: как понять, что у вас обезвоженная кожа, 3 способа восстановить ее

На первый взгляд, "сухая кожа" и "обезвоженная кожа" кажутся двумя понятиями, описывающими одно и то же. На деле же это совершенно разные вещи.
В чем же отличие, рассказала биохакер Хади Пьюбьюти в свое Instagram.
Существует простой тест на обезвоженность кожи (фото: pexels.com)
Для диагностики обезвоженности так же используется простой щипковый тест: нужно захватить пальцами (большим и указательным) участок кожи (нижнее веко, участок под скулами) подержать пару секунд и отпустить. Если складка разгладилась быстро, то все хорошо, обезвоженности нет.
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Причиной могут стать сухой воздух (особенно актуально это в отопительный сезон), воздействие УФ-лучей, резкий и холодный ветер, агрессивный уход (неправильное очищение кожи, использование скрабов и кислот).
1. В первую очередь, конечно, отказываемся от агрессивного ухода. В частности, пересматриваем очищение.
Несмотря на то, что кислоты могут усиливать обезвоживание, отшелушивать кожу нужно. Кислоты помогают удалять омертвевшие клетки, чтобы увлажняющие средства могли лучше проникнуть в кожу. Если используете в уходе AHA-кислоты, выбирайте в более низких концентрациях, чем обычно и те, в составе которых содержится минимум спирта.
Альтернативой фруктовым кислотам могут стать полигидроксикислоты (PHA) - лактобионовая кислота и глюконолактон.
2. В составах увлажняющих средств ищите гиалуроновую кислоту, глицерин, пропиленгликоль, мочевину, алоэ вера, бета-глюкан, молочную кислоту, аминокислоты, экстракты водорослей - все те компоненты, которые притягивают и удерживают воду. Лучшие друзья - тонеры, сыворотки, эмульсии.
3. Обезвоженность всегда наблюдается при нарушенном защитном барьере. Если барьер слаб, то легких водянистых средств для эффективной коррекции обезвоженности будет недостаточно. Из-за недостатка структурных липидов усиливается трансэпидермальная потеря воды.
Чтобы удержать воду из увлажняющих сывороток и тонеров, сверху сразу нужно нанести крем. Крем может дополнительно содержать в себе увлажняющие компоненты, а также эмоленты (керамиды, сквалан, жирные кислоты), которые восстанавливают липидный барьер и окклюзивы (силиконы).
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