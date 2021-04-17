Как просыпаться бодрой: пошаговый план к энергии

Чтобы бодрости стало больше - уберите то, что "сосет" вашу энергию. Да-да. Можно сколько угодно бодрить себя, но если энергия утекает на нелюбимую работу, на то, что всем должна, на отношения, которые не нравятся..... Бодрости не будет!



А теперь можно наполняться:



Вода.

Чистая, вкусная, свежая из фильтра. Чтобы машина ехала - нужен бензин. Чтобы тело вырабатывало энергию - нужна вода. Нет воды - нет энергии. Идеально пить 30-40 мл на 1 кило вашего веса. Для меня это 1,5 литра. Ушло несколько месяцев для формирования привычки. Из плюсов - больше энергии, ниже отечность, меньше тяга к пище.



Еда.

Ключевое - завтрак. Он закладывает дизайн дня, ваше настроение, будет ли энергия целый день или закончится после обеда. Кофе или чашка овсянки - не вариант. Берем белки, жиры и углеводы - например, пшено с топленым маслом, омлет с луком и грибами, салат айсберг, авокадо.



Иллюстративное фото (pexels.com)



Устраните дефициты.

Представьте, что вы делаете макияж, но забыли про тон, про тушь, накрасили только 1 бровь - красиво получится? Вряд ли. То же с витаминами и минералами. Не хватает железа или витамина Д - вы будете сонливы, раздражительны и психолог, медитации, спорт не дадут стабильного результата. Тело и физика первичны.

Иллюстративное фото (instagram.com/ann_elkina)