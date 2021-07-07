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По пунктах: лікар розповіла, за якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів

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Середа 07 липня 2021 20:09
По пунктах: лікар розповіла, за якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Паразитоз може протікати безсимптомно, або його ознаки можуть помилково розшифровуватися, як щось інше.

Лікар Катерина Григор'єва у своєму Instagram перерахувала основні симптоми, з якими можна звіритися, щоб зрозуміти, є в організмі паразити чи ні.

За якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів?

  • спастичні болі і різь в кишечнику
  • погано піддаються лікуванню гастрити
  • епізодичні прояви алергії
  • часті головні болі
  • нудота
  • стану дефіцитів по вітамінам, мікроелементам і нутрієнтам.

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По пунктах: лікар розповіла, за якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів

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Що робити, якщо ви запідозрили у себе паразитів

Найголовніше - не хвилюватися, стрес нікому здоров'я не додає. Паразити є у кожного. Якщо організм здоровий, добре працюють шлунково-кишковий тракт і печінка, налагоджений жовчевідтік, хороша кислотність шлункового соку, ці співмешканці не зможуть принести шкоди.

Якщо здається, що всі ознаки збіглися, варто звернутися до фахівця, який допоможе з'ясувати, чи паразитоз чи це насправді - і призначить лікування.

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