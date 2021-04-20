Работающие приемы: стилист рассказала, как визуально сделать ноги длиннее

Редкая женщина не задумывается время от времени о том, что надеть, чтобы визуально удлинить ноги. Существуют работающие приемы, которые может использовать каждая.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Модный стандарт красоты, как и все трендовое, - штука переменчивая, уверена Татьяна.
"Абсолютная женственность форм Монро и мальчишечья фигура Твигги, треш и угар 80-х и максимальная "натуральность" сегодняшнего дня... Ну вы понимаете. Зато о бесконечно длинных ногах женщины мечтали почти всегда", - написала Татьяна и предложила подборку работающих приемов из мира одежды, чтобы хотя бы визуально удлинить ноги.
1. Правильно носите юбку, например, миди должна заканчиваться на тонкой части ноги.
2. Обувь в цвет ноги и обувь с квадратным носком визуально удлиняют ноги.
3. Цвет, выбирайте монохромные и неконтрастные сочетания.
4. Вертикальные принты визуально удлиняют ноги, но будьте аккуратными с шириной полоски.
5. Кофта или свитер с укороченным верхом - еще один способ сделать ноги длиннее.
6. Глубокий вырез на обуви визуально удлинит ноги.
7. Джинсы лучше выбирать прямые или слегка зауженные.
8. Обувь в цвет ноги тоже "работает" на удлинение.
Эти приемы сделают ноги визуально длинными (фото: instagram.com/tatvolkova/)
Напомним, стилист рассказала, как лучше носить спортивные костюмы: маст-хэв сезона весна-лето 2021.
Также читайте, с чем лучше сочетать анималистичный принт - от леопарда до зебры.