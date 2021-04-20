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Прийоми, які спрацюють: стиліст розповіла, як візуально зробити ноги довшими

Автор: Тетяна Турчанікова

Рідко яка жінка не замислюється час від часу про те, що такого одягти, щоб візуально подовжити ноги. Дійсно, існують чудові прийоми, які може використовувати кожна.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Модний стандарт краси, як і всі трендові - штука мінлива, впевнена Тетяна.

"Абсолютна жіночність форм Монро і хлопчача фігура Твіггі, треш і чад 80-х і максимальна "натуральність" сьогоднішнього дня... Ну ви розумієте. Зате про нескінченно довгі ноги жінки мріяли майже завжди", - написала Тетяна і запропонувала добірку працюючих прийомів зі світу одягу, щоб хоча б візуально подовжити ноги.

Стиліст Тетяна Волкова поділилася секретами, як візуально подовжити ноги (фото: instagram.com/tatvolkova/)

Прийоми, щоб видовжити ноги візуально

1. Правильно носити спідницю, наприклад, міді повинна закінчуватися на тонкій частині ноги.

2. Взуття в колір ноги і взуття з квадратним носком візуально подовжують ноги.

3. Колір, вибирайте монохромні і неконтрастні поєднання.

4. Вертикальні принти візуально подовжують ноги, але будьте обережними з шириною смужки.

5. Кофта або светр з укороченим верхом - ще один спосіб зробити ноги довшими.

6. Глибокий виріз на взутті візуально подовжить ноги.

7. Джинси краще вибирати прямі або злегка завужені.

8. Взуття в колір ноги теж "працює" на подовження.

Ці прийоми зроблять ноги візуально довшими (фото: instagram.com/tatvolkova/)

Нагадаємо, стиліст розповіла, як краще носити спортивні костюми: маст-хев сезону весна-літо 2021.

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