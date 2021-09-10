Распространенная проблема: топ-6 советов психолога, как вернуть страсть в отношениях
Эта проблема волнует многих молодых родителей: что делать, если после рождения ребенка остыли чувства между супругами.
Ответить на этот вопрос попыталась психологиня и коуч Елена Адамова в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".
Ребенок много меняет в отношениях между мужчиной и женщиной (фото: pexels.com)
Это достаточно распространенная проблема в отношениях, по которой разрушается около 70 % пар. Порядок в семье будет только в том случае, когда женщина выстраивает такую иерархию: я - сама для себя, мой муж - для меня и только потом - дети.
При этом очень важно оставаться женщиной и любовницей-женщиной для своего мужчины, а не придерживаться только одной функции - мамы, - комментирует психологиня.
Эксперт дала ценные советы, как действовать, если чувствуете, что отношения с мужем становятся холоднее:
- позаботьтесь о том, что делает вас счастливым: встреча с подругами, прочитанные книги, смотреть фильмы, заниматься любимой работой;
- верните себе женственность: обновить гардероб, порадуйте себя новеньким аксессуаром, а еще лучше - посетите магазин женского белья с целью заново удивить своего любимого;
Кроме кос: стилист показала топ-5 укладок на длинные волосы для осени 2021
- ищите что-то новое в своем партнере: проблемы начинаются тогда, когда мы смотрим на своего партнера, как на открытую книгу. Ищите в нем что-то новое, ведь все мы меняемся и развиваемся;
- будьте откровенны: не молчите о своих потребностях и желания, в частности интимные. Раскрывайтесь же, как новый человек, и замечайте изменения в людях, которые вас окружают;
От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень
Страсть можно вернуть (фото: pexels.com)
- устройте с мужем свидание: место не имеет значения - это будет ресторан, парк или лес. Но сделайте акцент на том, что вы идете на свидание;
- пишите друг другу романтические сообщения, это поможет поддерживать страсть.
Помните: хоть рождение ребенка - это и кризис в отношениях, зато кризис - это шанс вывести отношения на новый уровень. Развивайтесь, узнавайте друг друга и получайте удовольствие.
Раньше нутрициолог дала рецепт ароматного хлеба, который полюбят все члены семьи, вкусно и полезно.