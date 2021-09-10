ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Распространенная проблема: топ-6 советов психолога, как вернуть страсть в отношениях

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 10:03
Распространенная проблема: топ-6 советов психолога, как вернуть страсть в отношениях Как вернуть страсть, когда кажется, что все знаешь про человека? (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Эта проблема волнует многих молодых родителей: что делать, если после рождения ребенка остыли чувства между супругами.

Ответить на этот вопрос попыталась психологиня и коуч Елена Адамова в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

Распространенная проблема: топ-6 советов психолога, как вернуть страсть в отношенияхРебенок много меняет в отношениях между мужчиной и женщиной (фото: pexels.com)

Это достаточно распространенная проблема в отношениях, по которой разрушается около 70 % пар. Порядок в семье будет только в том случае, когда женщина выстраивает такую ​​иерархию: я - сама для себя, мой муж - для меня и только потом - дети.

При этом очень важно оставаться женщиной и любовницей-женщиной для своего мужчины, а не придерживаться только одной функции - мамы, - комментирует психологиня.

Эксперт дала ценные советы, как действовать, если чувствуете, что отношения с мужем становятся холоднее:

  • позаботьтесь о том, что делает вас счастливым: встреча с подругами, прочитанные книги, смотреть фильмы, заниматься любимой работой;
  • верните себе женственность: обновить гардероб, порадуйте себя новеньким аксессуаром, а еще лучше - посетите магазин женского белья с целью заново удивить своего любимого;

Кроме кос: стилист показала топ-5 укладок на длинные волосы для осени 2021

  • ищите что-то новое в своем партнере: проблемы начинаются тогда, когда мы смотрим на своего партнера, как на открытую книгу. Ищите в нем что-то новое, ведь все мы меняемся и развиваемся;
  • будьте откровенны: не молчите о своих потребностях и желания, в частности интимные. Раскрывайтесь же, как новый человек, и замечайте изменения в людях, которые вас окружают;

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Распространенная проблема: топ-6 советов психолога, как вернуть страсть в отношениях

Страсть можно вернуть (фото: pexels.com)

  • устройте с мужем свидание: место не имеет значения - это будет ресторан, парк или лес. Но сделайте акцент на том, что вы идете на свидание;
  • пишите друг другу романтические сообщения, это поможет поддерживать страсть.

Помните: хоть рождение ребенка - это и кризис в отношениях, зато кризис - это шанс вывести отношения на новый уровень. Развивайтесь, узнавайте друг друга и получайте удовольствие.

Раньше нутрициолог дала рецепт ароматного хлеба, который полюбят все члены семьи, вкусно и полезно.

Читайте LITE в Google News
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата
В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата