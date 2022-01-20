Разгладит морщины и омолодит кожу: нутрициолог назвала одно натуральное средство для домашней косметички

Походы в салон красоты – не самое дешевое удовольствие, но отлично выглядеть хочет девушка с любым бюджетом.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, какое натуральное средство стоит держать в своей аптечке – оно улучшает кожу.
Эта маска отлично омолаживает кожу, разглаживает мелкие морщины.
Также янтарная кислота используется для профилактики простуд и ОРВИ.
При использовании кислоты следуйте инструкции по применению:
1. Для профилактики заболеваний и улучшения общего самочувствия, пить по 1 таблетке янтарной кислоты дважды в сутки в течение 1 месяца. Обычно дозировка таблетки составляет 0,25 г.
2. При недомогании или подозрении на ОРВИ рекомендуется пить препараты янтарной кислоты по 3 таблетки дважды в день первые 2 дня заболевания, до того, как начнется повышение температуры. ⠀
3. Чтобы поднять давление 2 таблетки растолочь и принять вместе с завтраком.
Важно!
– язвой желудка и 12-перстной кишки, поскольку вещество может вызвать повышенную секрецию желудочного сока,
– гипертонией, глаукомой – янтарная кислота может повысить давление,
– мочекаменной болезнью – может способствовать образованию камней в почках,
– индивидуальной непереносимостью, аллергией на янтарную кислоту.
Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением!
Раньше нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией.