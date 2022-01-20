Разгладит морщины и омолодит кожу: нутрициолог назвала одно натуральное средство для домашней косметички

Янтарная кислота для лица

Нормализует структуру клетки, стимулирует и активирует внутриклеточный метаболизм. Это приводит к удалению токсинов, возвращается эластичность и свежесть кожи, здоровый цвет лица. Улучшение питания клеток снижает видимость шрамов, мешков под глазами, морщин.

Янтарная кислота справляется и с такими заболеваниями, как акне.

Красивая кожа (фото: pexels.com)

Для улучшения состояния кожи: метод использования

Измельчите 2 таблетки янтарной кислоты, полученный порошок разбавьте 1 ст. л. воды, перемешайте. Нанесите эту кашицу на лицо (избегайте области непосредственно рядом с глазами). Не смывайте 20 минут. Повторяйте каждую неделю. Измельчите 2-3 таблетки янтарной кислоты и добавьте 1 столовую ложку оливкового масла. Сделайте массаж кашицей по массажным линиям и оставьте примерно на полчаса, после чего смойте.

Эта маска отлично омолаживает кожу, разглаживает мелкие морщины.

И для здоровья, и для красоты (фото: pexels.com)

Также янтарная кислота используется для профилактики простуд и ОРВИ.

При использовании кислоты следуйте инструкции по применению:

1. Для профилактики заболеваний и улучшения общего самочувствия, пить по 1 таблетке янтарной кислоты дважды в сутки в течение 1 месяца. Обычно дозировка таблетки составляет 0,25 г.

2. При недомогании или подозрении на ОРВИ рекомендуется пить препараты янтарной кислоты по 3 таблетки дважды в день первые 2 дня заболевания, до того, как начнется повышение температуры. ⠀

3. Чтобы поднять давление 2 таблетки растолочь и принять вместе с завтраком.

Важно!

При применении янтарной кислоты, помните, что ее нельзя пить таблетками на голодный желудок!

Только во время еды и лучше измельчить. Желательно на завтрак и обед. Очень бодрит, можете не уснуть в 22:00.

Янтарная кислота противопоказана людям, которые страдают:

– язвой желудка и 12-перстной кишки, поскольку вещество может вызвать повышенную секрецию желудочного сока,

– гипертонией, глаукомой – янтарная кислота может повысить давление,

– мочекаменной болезнью – может способствовать образованию камней в почках,

– индивидуальной непереносимостью, аллергией на янтарную кислоту.

Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением!