Розгладить зморшки і омолодить шкіру: нутриціолог назвала один натуральний засіб для домашньої косметички

Походи в салон краси – не найдешевше задоволення, але відмінно виглядати хоче дівчина з будь-яким бюджетом, згодні?
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, який натуральний засіб варто тримати в своїй аптечці – допоможе шкірі сяяти!
Ця маска відмінно омолоджує шкіру, розгладжує дрібні зморшки.
Також бурштинова кислота використовується для профілактики застуд і ГРВІ.
При використанні кислоти дотримуйтесь інструкції по застосуванню:
1. Для профілактики захворювань і поліпшення загального самопочуття, пити по 1 таблетці бурштинової кислоти двічі на добу протягом 1 місяця. Зазвичай дозування таблетки становить 0,25 г.
2. При нездужанні або підозрі на ГРВІ рекомендується пити препарати бурштинової кислоти по 3 таблетки двічі на день перші 2 дні захворювання, до того, як почнеться підвищення температури. ⠀
3. Щоб підняти тиск 2 таблетки потовкти і прийняти разом зі сніданком.
Важливо!
– виразкою шлунка і 12-палої кишки, оскільки речовина може викликати підвищену секрецію шлункового соку,
– гіпертонією, глаукомою – бурштинова кислота може підвищити тиск,
– сечокам'яною хворобою – може сприяти утворенню каменів у нирках,
– індивідуальною непереносимістю, алергією на бурштинову кислоту.
Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед вживанням!
Раныше нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією.