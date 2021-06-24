От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето
Гардероб девушки на лето 2021, даже удачно и со вкусом подобранный, не будет полным, если в нем нет… рубашки парня.
Так что, если вы в отношениях, то попробуйте позаимствовать какие-то вещи у своего мужчины хотя бы на жаркий сезон. А если вы пока свободна, то стоит просто-напросто заглянуть в мужской отдел в шопинг-моле. И вуаля - вы в тренде!
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ольга Стильно-доступно.
Составила для вам список вещей летнего гардероба, которые можно приобрести в мужском отделе, либо одолжить у мужа / парня. Так как зачастую мужские отделы радуют лучшим качеством, а вещи - отсутствием лишнего декора / принта.
Что позаимствовать в шкафу у парня или в мужском отделе на лето 2021
Кепка. Бейсолки - на пике опулярности, в мужском отделе они обычно лаконичные и стильные.
Ремень. С ремнем - та же история, как правило, на мужских ремнях есть лаконичная пряжка и нет стразов, декора в виде цветов и бабочек, что делает их стильными и актуальными для любого наряда.Базовые футболки и рубашки. Белые, черные, оверсайз, без надписей, не об этом ли мы мечтаем, когда ходим по магазинам и сайтам в поисках базового гардероба.
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Пиджак, в том числе - джинсовый. Если ищете лаконичную модель да еще и оверсайз, иногда стоит обратиться к мужскому гардеробу.
Часы. Кто из вас не любовался его часами? Не хотим вас разочаровать, но то, что любимый добровольно отдаст свои часы - под большим сомнением, но вот купить такие же, - почему бы и нет?
Что из мужского гардероба пригодится женщине (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше стилист показала, какие джинсы стройнят любую фигуру.