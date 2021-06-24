ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 20:09
От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето Мужской гардероб - золотое дно для женщин этим летом (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Гардероб девушки на лето 2021, даже удачно и со вкусом подобранный, не будет полным, если в нем нет… рубашки парня.

Так что, если вы в отношениях, то попробуйте позаимствовать какие-то вещи у своего мужчины хотя бы на жаркий сезон. А если вы пока свободна, то стоит просто-напросто заглянуть в мужской отдел в шопинг-моле. И вуаля - вы в тренде!

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ольга Стильно-доступно.

Составила для вам список вещей летнего гардероба, которые можно приобрести в мужском отделе, либо одолжить у мужа / парня. Так как зачастую мужские отделы радуют лучшим качеством, а вещи - отсутствием лишнего декора / принта.

Что позаимствовать в шкафу у парня или в мужском отделе на лето 2021

Кепка. Бейсолки - на пике опулярности, в мужском отделе они обычно лаконичные и стильные.

От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

Ремень. С ремнем - та же история, как правило, на мужских ремнях есть лаконичная пряжка и нет стразов, декора в виде цветов и бабочек, что делает их стильными и актуальными для любого наряда.От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето​​​Базовые футболки и рубашки. Белые, черные, оверсайз, без надписей, не об этом ли мы мечтаем, когда ходим по магазинам и сайтам в поисках базового гардероба.От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

Пиджак, в том числе - джинсовый. Если ищете лаконичную модель да еще и оверсайз, иногда стоит обратиться к мужскому гардеробу.​​​​​​​От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

Часы. Кто из вас не любовался его часами? Не хотим вас разочаровать, но то, что любимый добровольно отдаст свои часы - под большим сомнением, но вот купить такие же, - почему бы и нет?

От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

Что из мужского гардероба пригодится женщине (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист показала, какие джинсы стройнят любую фигуру.

Читайте LITE в Google News
образ стиль стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф: "Спасибо, Швеция!"
Появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф: "Спасибо, Швеция!"