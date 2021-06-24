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Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

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Четвер 24 червня 2021 20:09
Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо Чоловічий гардероб - золоте дно для жінок цього літа (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Гардероб дівчини на літо 2021, навіть вдало і зі смаком підібраний, не буде повним, якщо в ньому немає... сорочки хлопця.

Так що, якщо ви в стосунках, то спробуйте запозичити якісь речі у свого чоловіка хоча б на жаркий сезон. А якщо ви поки вільна, то варто просто-напросто заглянути в чоловічий відділ в шопінг-молі. І вуаля - ви в тренді!

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ольга Стильно-доступно.

Склала для вас список речей літнього гардеробу, які можна придбати в чоловічому відділі, або позичити у чоловіка / хлопця. Найчастіше чоловічі відділи радують кращою якістю, а речі - відсутністю зайвого декору / принта.

Що запозичити в шафі у хлопця або в чоловічому відділі на літо 2021

Кепка. Бейсолки - на піку опулярності, в чоловічому відділі вони зазвичай лаконічні і стильні.

Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

Ремінь. З ременем - та ж історія, як правило, на чоловічих ременях є лаконічна пряжка і немає стразів, декору у вигляді квітів і метеликів, що робить їх стильними і актуальними для будь-якого вбрання.Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо​​​Базові футболки та сорочки. Білі, чорні, оверсайз, без написів, чи не про це ми мріємо, коли ходимо по магазинах і сайтах в пошуках базового гардероба.Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

Піджак, в тому числі - джинсовий. Якщо шукаєте лаконічну модель та ще й оверсайз, іноді варто звернутися до чоловічого гардеробу.Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

Години. Хто з вас не милувався його годинником? Не хочемо вас розчарувати, але те, що улюблений добровільно віддасть свій годинник, - під великим сумнівом, але ось купити такий же - чому б і ні?

Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

Що з чоловічого гардероба стане в нагоді жінці (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст показала, які джинси роблять стрункішою будь-яку фігуру.

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