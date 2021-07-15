Рецепт хрустящих малосольных огурцов: получаются у каждого!

Эти малосольные огурцы готовятся в холодной воде.

Ингредиенты:

Огурцы — 1 килограмм

Перец чили — 2 штуки

Хрен (корень) — 3 штуки

Хрен (листья) — 5 штук

Чеснок — 1 штука (1 большая головка)

Укроп — 1 пучок

Соль — 2 ст. ложки (на каждый литр воды)

Малосольные огурцы быстрого приготовления (фото: freepic.com)

Пошаговый рецепт приготовления

Огурцы замочите в холодной воде на два часа. Затем насухо вытираем. Выкладываем слоями: слой специй, слой огурцов, и так далее. Сверху закрываем огурцы листьями хрена.

Рассол сделаем из воды и соли. Количество соли зависит от количества огурцов и воды, но на каждый литр надо 2 ст.л. соли.

Вот и все! Больше ничего делать не нужно. Если у вас рассол был горячий, огурцы будут готовы через сутки, если холодный - подождите всего три дня и наслаждайтесь закуской. Уверяем, она не может не получиться.