Рождество 2021: милые открытки и лучшие поздравления со светлым праздником

Рождество является одним из важнейших религиозных праздников, с которым связано большое количество торжественных церковных служб в честь рождения Сына Божьего Иисуса Христа, народных обрядов с колядками, традициями собираться в кругу семьи за обильной праздничной вечерей.
Если накануне главнейшего православного христианского праздника на Святвечер вы за кутьей не успели поздравить всех родных и близких, друзей и коллег, на Рождество 7 января мы сделали подборку милых и красивых открыток и запоминающихся добрых стихов как для взрослых, так и для детей.
Рождество - это время чудес,
Рождество - это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
***
В окно стучится Рождество, и в такт
Кружат снежинки за окном. И так
За годом год, за веком век идет,
Как непрерывный временной коловорот.
И снова Рождество заходит в дом
С подарками, улыбками, теплом,
И, растворяя темень и беду,
Нам явит небо новую Звезду!
***
Открытки с Рождеством 2021 (фото: pinterest.com)
***
Любовь моя, сегодня Рождество!
И все нам кажется волшебным!
С тобою рядом так тепло,
Присутствие твое мне кажется лечебным...
Желаю я тебе здоровья и удачи,
И дней счастливых, сложенных в года!
Чтоб все прекрасно было, не иначе!
И чтобы рядом был с тобою я!
***
Давным-давно, в седые годы,
Когда нас не было с тобой,
В морях темнее были воды,
И небо выше над землей.
Сказал пророк Исая людям:
Грехи чтоб наши искупить,
Спасенье, люди, скоро будет!
Мария мальчика родит.
Христос родится, сын он Божий,
Грехи возьмет все на себя.
Он нас научит и поможет,
И чище станем ты и я.
С тех пор, в холодный день январский
Мы отмечаем Рождество.
Надежда есть на Божье царство.
И я желаю вам того,
Чтоб в доме был уют и счастье,
В душе - чтоб радость и покой,
Чтоб Бог хранил от всех напастей,
Идти за верною звездой.
Любви сердечной, без печалей,
Успех пусть под руку ведет,
Чтоб люди добрые встречались,
И смело двигаться вперед!
***
Открытки с Рождеством 2021 (фото: happypik.ru)
***
Пускай рождественским напевом
Сей день тебя благословит,
Пусть радость будет ярче снега,
Пускай судьба благоволит.
Пусть Рождество тебя отметит
Волшебным светом золотым,
Пускай успеха солнце светит,
Живи, люби и будь любим!
***
Прекрасен приход Рождества,
Как тих этот праздник и светел!
Мы добрые слышим слова -
Им взрослые рады и дети.
Так пусть же Господь в этот день
От вас отведет все невзгоды.
Иисуса незримая тень
Пускай поведет через годы.
***
Открытки с Рождеством 2021 (фото: pinterest.com)
***
В церковь я с мамой тихонько зайду,
Свечку я Богу сегодня поставлю.
Счастливую звездочку в небе найду,
Холодным снежинкам ладонь я подставлю.
Когда-то в такое же время малыш
Рядом в хлеву на свет появился.
То был Господь, а вокруг снег и тишь,
И только лишь месяц в небе светился.
Пусть Рождество в этот дом принесет
Счастье, здоровье и тихую радость.
А все плохое зима заметет,
Оставив лишь праздника легкую сладость.
***
Мальчик-Бог в яслях родился
Среди осликов, ягнят.
И звездою озарился
Вифлеемский двор и сад.
И подумал ослик серый,
Поглядев Младенцу в глазки:
“Он пришел с добром и верой,
Состраданием и лаской!”
А щеночек-лежебока
Подглядел из конуры,
Как пришли волхвы с Востока,
Принесли свои дары.
***
Открытки с Рождеством 2021 (фото: pinterest.com)
Напомним, недавно украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла.
Также мы писали о том, что украинский телеведущий и кулинар поделился рецептом рождественского печенья, которое вернет нас в детство.