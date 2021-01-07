Різдво 2021: милі листівки і найкращі вітання зі світлим святом

Різдво є одним із найважливіших релігійних свят, з якими пов'язана велика кількість урочистих церковних служб на честь народження Сина Божого Ісуса Христа, народних обрядів з колядками, традиціями збиратися в колі сім'ї за багатою святковою вечерею.
Якщо напередодні найголовнішого православного християнського свята на Святвечір ви за кутею не встигли привітати всіх рідних і близьких, друзів і колег, на Різдво 7 січня ми зробили підбірку милих і гарних листівок та щиросердних і добрих віршів як для дорослих, так і для дітей.
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі та в справах усіх!
***
Залишимо справи, зберемося разом,
Простімо помилки, забудем образи,
Поглянемо з щирістю в дружнії очі!
Хай чари цієї святкової ночі
Залишаться в стінах частиною дому
І Вас зігрівають у році новому!
Вітаємо з Різдвом!
Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!
***
Листівки з Різдвом 2021 (фото: pinterest.com)
***
Хай янгол торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
***
Вінчую вам нині усі добрі люди
Нехай Божа поміч завжди з вами буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Худібка здорова нехай ся плекає,
А град, вогонь, хмара нехай вас минає,
То вам зичу-вінчую! Христос ся рождає!
***
Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров'я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!
***
Листівки з Різдвом 2021 (фото: happypik.ru)
***
Різдвяний день промінням ясним,
Вітає вас, бажає щастя.
Щоб ваші мрії ангел слухав,
Оберігав і всі здійсняв.
Вашу сім’ю вітаю зі святом,
Діткам бажаю здоров’я багато.
Тато і ненька, щоб не хворіли,
В мирі і радості жили не тужили.
***
У зимову світлу днину, народилася дитина.
Чиста-чиста, мов сльозина,
Божий Син, свята зернина.
І донині нам сія, Вифлиємськая зоря.
Ніч Різдвяна світла й чиста,
Небо - в зорянім намисті.
Щастя й радості багато,
Нам несе Різдвяне свято.
І щоразу воно нове,
Свято свят - Різдво Христове!
***
Листівки з Різдвом 2021 (фото: pinterest.com)
***
Сніг всміхається - Різдво.
Я радію й тато.
Несемо ми з ним удвох
Дідуха до хати.
Наш дідух - із жита сніп.
Зв'язаний з обжинків.
Є він в хаті - буде хліб,
Будуть добрі вчинки.
***
Я нe пaстух i нe мудpeць, я - xлопчик з Укpаїни.
Тa знaю тe, щo мiй Твopeць в xліві poдивсь, нa ciні.
Oчима вipи я дивлюcь i тiшуся душeю:
Caмого Бoга Cин - Icус cтав paдістю мoєю.
Як дiти вci, oтак і я, живу i підpocтаю,
I пo-дитячому щoдня Icуса пpocлавляю.
***
Листівки з Різдвом 2021 (фото: pinterest.com)
Нагадаємо, нещодавно українці назвали улюблені свята новорічного циклу.
Також ми писали про те, що український телеведучий та кулінар поділився рецептом різдвяного печива, яке поверне нас у дитинство.