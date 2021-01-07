Рождество Христово: что запрещено делать в большой праздник, традиции

7 января 2021 года в украине отмечают большой праздник - Рождество Христово. Этот великий религиозный праздник для верующих православных Церквей, в хронологическом порядке занимает первое место в литургическом цикле, посвященном земной жизни Сына Божьего.

В православии Рождество входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

В Украине, а также в более, чем 100 странах, Рождество является официальным праздником и выходным. В нашей стране выходными объявлены 7 и 8 января.

Праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы. По традиции православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая на них - "Славим Его!".

Обычаи празднования Рождества меняются в зависимости от региона Украины. К примеру, в западных областях считают, что стол должен изобиловать мясными блюдами, а дети ходят колядовать только в утро Рождества - 7 января. На востоке страны - наоборот, колядки слышны до вечерней зари, а утро Рождества семья встречает вместе.

После праздничного ночного богослужения 7 января православные поздравляют друг друга со светлым праздником Рождества Христова и разговляются - оканчивается Филипповский пост.

Рождение Иисуса Христа и пришествие волхвов (Изображение: фото из открытых источников)

Дома и церкви на Рождество украшают елями и хвойными ветвями, которые символизируют вечную жизнь, а традиция наряжать рождественскую ель связана с образом райского дерева, изобилующего плодами.

В некоторых регионах было принято первую ложку кути подбрасывать к потолку - приносить жертву духам умерших родственников.

По традиции, установившейся в Киевской Руси-Украине, на Рождество глава семейства должен быть "спрятаться" за блюдом с пирожками и спросить у детей, видно ли его. На это дети должны были ответить, что не видно, и тогда глава семейства желал, чтобы в доме всегда был достаток, чтобы за пирогами не было видно стола. Начинали трапезу с совместной молитвы, и каждый сначала брал кутю, а потом приступали к другим блюдам.

С 7 января православные начинают праздновать святки, которые продолжатся до 19 января - праздника Крещения. Святки считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году. По древним украинским поверьям, в эти дни по Земле странствует новорожденный Бог.

В это время старались отложить земные заботы и подумать о вечном - всякий труд на святки считался грехом.

Еще один строгий запрет касался ссор и ругани, тем более между родными - на праздники такие конфликты считались особо плохой приметой и сулили неудачи всему семейству.

В каждый дней святок нужно посещать церковные службы или читать дома отрывки из Священного Писания, в которых рассказывается о Рождестве Христовом.

Как мы ранее писали, самые лучшие поздравления с Рождеством в стихах, прозе и для СМС.