Різдво Христове: що заборонено робити у велике свято, традиції

7 січня 2021 року в україні відзначають велике свято - Різдво Христове. Це велике релігійне свято для віруючих православних Церков, в хронологічному порядку посідає перше місце в літургійному циклі, присвяченій земному життю Сина Божого.

У православ'ї Різдво входить до числа дванадесятих свят передує Різдвяний піст.

В Україні, а також в більш ніж 100 країнах, Різдво є офіційним святом і вихідним. У нашій країні вихідними оголошені 7 і 8 січня.

Свято Різдва символізує примирення людини з Богом. Різдво сповіщає спокутний подвиг Христа і оновлення людської природи. За традицією православні вітають один одного словами: "Христос народився!", відповідаючи на них - "Славімо Його!".

Звичаї святкування Різдва змінюються в залежності від регіону України. Приміром, у західних областях вважають, що стіл повинен рясніти м'ясними стравами, а діти ходять колядувати тільки в ранок Різдва - 7 січня. На сході країни - навпаки, колядки чутні до вечірньої зорі, а ранок Різдва родина зустрічає разом.

Після святкового нічного богослужіння 7 січня православні вітають один одного зі світлим святом Різдва Христового і розговляються - завершується Пилипівський піст.

Народження Ісуса Христа і прихід волхвів (Зображення: фото з відкритих джерел)

Будинки та церкви на Різдво прикрашають ялинами і хвойними гілками, що символізують вічне життя, а традиція наряджати різдвяну ялину пов'язана з образом райського дерева, багатого плодами.

У деяких регіонах було прийнято першу ложку куті підкидати до стелі - приносити жертву духам померлих родичів.

За традицією, усталеною в Київській Русі-Україні, на Різдво глава сімейства повинен бути "сховатися" за стравою з пиріжками і запитати у дітей, чи видно його. На це діти повинні були відповісти, що не видно, і тоді глава сімейства бажав, щоб у домі завжди був достаток, щоб за пирогами не було видно столу. Починали трапезу з спільної молитви, і кожен спочатку брав кутю, а потім переходили до інших страв.

З 7 січня православні починають святкувати святки, які триватимуть до 19 січня - свята Хрещення. Святки вважаються одним із самих веселих і радісних періодів у році. За давнім українським повір'ям, в ці дні по Землі мандрує новонароджений Бог.

У цей час намагалися відкласти земні турботи і подумати про вічне - всяка праця на святки вважався гріхом.

Ще одна сувора заборона стосувалася сварок і лайки, тим більше між рідними - на свята такі конфлікти вважалися особливо поганою прикметою і обіцяли невдачі всьому сімейству.

Кожен день святок потрібно відвідувати церковні служби або читати вдома уривки зі Священного Писання, в яких розповідається про Різдво Христове.

Як ми раніше писали, найкращі привітання з Різдвом у віршах, прозі і для СМС.