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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм ждут второго ребенка: модель засветила животик

Автор: Роман Мирончук

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм в скором времени во второй раз станут родителями. 34-летняя британская супермодель засветила фото, на котором виден ее заметно округлившийся животик.

Снимок она публиковала в "карусели" Instagram, где сначала было много обычных фотографий.

"Та дам, раунд 2", - подписала фото модель.

Рози Хантингтон-Уайтли показала заметно округлившийся животик (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, что вместе со своим возлюбленным, 54-летним актером Джейсоном Стэтхэмом, Рози уже воспитывает сына Джека. Мальчик родился 24 июня 2017 года.

Пара начала встречаться с апреля 2010 года, но официально они не женаты. В 2020 году модель призналась, что хочет еще детей от Джейсона.

Ранее, стилист Самаль Сан раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли о том, как выглядеть женственно и сексуально. По ее словам, модель расставляет акценты в образах, делая ставку на игру пропорций и силуэтов. Поэтому она такая стильная.

Например, она комбинирует узкие брюки, приталенные платья и трикотажные юбки с маскулинными жакетами и объемными бомберами. Именно такая расстановка акцентов делает образы интересными и современными.

Мы также писали о том стилист назвала семь фишек Роузи Хантингтон-Уайтли, которые стоит перенять, ведь стилем и красотой супермодели восхищается весь мир.

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Джейсон Стетхэм