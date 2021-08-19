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Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем чекають на другу дитину: модель засвітила животик

Автор: Роман Мирончук

Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем незабаром вдруге стануть батьками. 34-річна британська супермодель засвітила фото, на якому видно її помітно округлий животик.

Знімок вона публікувала в "каруселі" Instagram, де спочатку було багато звичайних фотографій.

"Та дам, раунд 2", - підписала фото модель.

Розі Хантінгтон-Уайтлі показала помітно кругленький животик (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, що разом зі своїм коханим, 54-річним актором Джейсон Стетхемом, Розі вже виховує сина Джека. Хлопчик народився 24 червня 2017 року.

Пара почала зустрічатися з квітня 2010 року, але офіційно вони не одружені. У 2020 році модель зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона.

Раніше, стиліст Самаль Сан розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі про те, як виглядати жіночно і сексуально. За її словами, модель розставляє акценти в образах, роблячи ставку на гру пропорцій і силуетів. Тому вона така стильна.

Наприклад, вона комбінує вузькі штани, приталені сукні та трикотажні спідниці з маскулінними жакетами і об'ємними бомберами. Саме така розстановка акцентів робить образи цікавими і сучасними.

Ми також писали про те стиліст назвала сім фішок Роузі Хантінгтон-Уайтлі, які варто перейняти, адже стилем і красою супермоделі захоплюється весь світ.

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Джейсон Стетхэм